Thêm một nhà đầu tư ngoại rời ghế cổ đông lớn tại Kido

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Theo hai báo cáo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 27/10, Liva Holdings Limited đã bán 1,9 triệu cổ phiếu KDC của CTCP Tập đoàn Kido trong phiên giao dịch ngày 22/10/2026.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu KDC do tổ chức này nắm giữ giảm từ hơn 14,26 triệu đơn vị, tương ứng 5,16% vốn, xuống còn hơn 12,36 triệu đơn vị, tương ứng 4,47%. Qua đó, Liva Holdings không còn là cổ đông lớn tại Kido.

Liva Holdings là tổ chức đầu tư đăng ký tại British Virgin Islands, thuộc nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan do CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin.

Theo báo cáo của VinaCapital, nhóm này còn có Vina QSR Limited, đang nắm giữ hơn 2,62 triệu cổ phiếu KDC, tương ứng 0,95% vốn và không phát sinh giao dịch trong đợt này.

Như vậy, sau giao dịch của Liva Holdings, tổng sở hữu của hai tổ chức giảm từ hơn 16,88 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,11% vốn, xuống còn hơn 14,98 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,42%. Dù Liva Holdings không còn là cổ đông lớn riêng lẻ, nhóm nhà đầu tư liên quan vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu trên 5% tại Kido.

Liva Holdings trở thành cổ đông lớn của Kido từ tháng 8/2024, sau khi mua 8,62 triệu cổ phiếu KDC, nâng sở hữu lên 17,24 triệu đơn vị, tương ứng 5,95% vốn. Khi đó, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư liên quan do VinaCapital đại diện đạt 7%.

Theo báo cáo thường niên 2025 của Kido, tại ngày 6/2/2026, Liva Holdings vẫn nắm giữ hơn 17,24 triệu cổ phiếu KDC.

Liva Holdings là cổ đông ngoại thứ hai được ghi nhận rời ngưỡng sở hữu 5% tại Kido trong năm nay. Trước đó, ngày 14/8/2026, Star Pacifica Pte. Ltd. đã bán 250.000 cổ phiếu KDC, giảm sở hữu từ 5,03% xuống 4,95% vốn, qua đó không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Cả Liva Holdings và Star Pacifica đều nằm trong danh sách 5 cổ đông lớn của Kido tại ngày 6/2/2026, theo báo cáo thường niên của doanh nghiệp. Khi đó, Star Pacifica nắm giữ 6,71% vốn, còn Liva Holdings sở hữu 5,95%.

Ba cổ đông lớn còn lại tại thời điểm trên gồm ông Trần Lệ Nguyên, nắm giữ 12,74% vốn; Công ty TNHH MTV PPK với 8,60% và Công ty TNHH Đầu tư Kido với 6,94%. Tổng cộng, 5 cổ đông lớn nắm giữ khoảng 41% vốn Kido, trong khi tỷ lệ sở hữu của toàn bộ nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp là 16,38%.