Thêm một người ở Cà Mau tử vong nghi mắc não mô cầu

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 30/10, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau, xác nhận tại xã Sông Đốc vừa có một người tử vong nghi mắc não mô cầu. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa có kết quả xét nghiệm chính thức đối với bệnh nhân này.

Bệnh nhân vừa tử vong 33 tuổi ở ấp Rạch Dinh, phát bệnh ngày 25/10, những ngày qua điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Cơ quan y tề xác định 4 người trong gia đình bệnh nhân là F1, đã được uống thuốc kháng sinh dự phòng. Toàn bộ khu vực nhà bệnh nhân được phun hóa chất Cloramin B.

Đối với bệnh nhân tử vong trước đó là bà Đ.K.N. (46 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc) có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Điều tra dịch tễ cho thấy có 22 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, đã được cấp thuốc kháng sinh dự phòng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe 10 ngày. Hiện, sức khỏe của 22 người đều ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào bị sốt.

Lãnh đạo Viện Pasteur TP.HCM làm việc với Sở Y tế Cà Mau.

Ngày 29/10, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Viện Pasteur TP.HCM và đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã làm việc tại xã Sông Đốc, Bệnh viện Trần Văn Thời và Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Nội dung tập trung vào giám sát, kiểm soát bệnh trong cộng đồng, phát hiện ca bệnh não mô cầu, thu dung điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn.

CDC Cà Mau cùng cơ quan chức năng xã Sông Đốc đã phối hợp với trạm y tế các địa phương, đặc biệt là nơi có bệnh nhân viêm não mô cầu xử lý môi trường, phun hóa chất khử khuẩn; giám sát chặt các hộ có ca bệnh và người tiếp xúc, đồng thời tuyên truyền được thực hiện trực tiếp đến từng hộ, giúp người dân hiểu bệnh viêm não mô cầu lây truyền qua đường hô hấp để chủ động phòng ngừa, tránh hoang mang hoặc chủ quan.

Sau khi có thêm một bệnh nhân tử vong, sáng 30/10, lãnh đạo Viện Pasteur TP.HCM đã làm việc với Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, cho biết vi khuẩn não mô cầu có thể cư trú ở vùng mũi họng của người khỏe mạnh mà không gây triệu chứng.

Theo ông, nhóm có nguy cơ mắc bệnh gồm trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người cao tuổi, người có tình trạng suy giảm miễn dịch và những người sống trong môi trường tập trung đông người.

Một số người mang vi khuẩn không có triệu chứng hoặc chỉ biểu hiện nhẹ vẫn có thể lây cho người khác. Vì vậy, lãnh đạo Viện Pasteur TP.HCM cho rằng ngành y tế cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, điều trị kịp thời và truy tìm người tiếp xúc gần để triển khai các biện pháp dự phòng, hạn chế lây lan trong cộng đồng.