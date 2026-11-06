Thêm một người con nuôi của Phi Nhung lên tiếng làm rõ sự thật

Mới đây, những thông tin tiêu cực liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và gây ra nhiều tranh luận. Giữa thời điểm này, Quỳnh Trang - một trong những người con gái nuôi của cố ca sĩ đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, bày tỏ tâm trạng nặng trĩu khi chứng kiến những câu chuyện liên quan đến mẹ nuôi.

Đáng chú ý, mở đầu bài viết, Quỳnh Trang nhắc đến một câu nói mà cô tin rằng Phi Nhung sẽ dành cho mình nếu nữ ca sĩ vẫn còn sống. "Nếu còn mẹ ở đây, mẹ chắc chắn sẽ cười và nói: 'Thôi kệ đi con!'", Quỳnh Trang viết.

Hình ảnh được Quỳnh Trang - con gái nuôi Phi Nhung đăng tải.

Chỉ một câu nói ngắn gọn, con gái nuôi Phi Nhung đã gợi nhắc về hình ảnh người mẹ hiền hậu, bao dung trong ký ức của mình. Qua đó, nữ ca sĩ cũng phần nào thể hiện cách cô nhìn nhận những ồn ào đang bủa vây tên tuổi mẹ nuôi.

Không dừng lại ở đó, Quỳnh Trang tiếp tục đưa ra quan điểm trước những đồn đoán đang lan truyền. Cô nhấn mạnh những cống hiến của Phi Nhung dành cho nghệ thuật và cuộc đời, đồng thời đặt câu hỏi về cơ sở của những thông tin tiêu cực.

"Một người lương thiện như thế, cống hiến cho cuộc đời, cho nghệ thuật nhiều như thế qua những tâm nguyện và hành động rõ ràng thì bám víu vào đâu để tương thích với những đồn đoán ngoài kia dù chỉ một phần nhỏ thôi?", Quỳnh Trang bày tỏ.

Đây cũng là chia sẻ đáng chú ý nhất trong bài đăng của con gái nuôi Phi Nhung. Thông qua câu hỏi này, Quỳnh Trang thể hiện rõ sự không đồng tình với những lời đồn đang hướng về mẹ nuôi, đồng thời khẳng định niềm tin của bản thân vào những điều tốt đẹp mà cố ca sĩ đã làm khi còn sống.

Quỳnh Trang viết thêm: "Con vẫn luôn tin sự chân thành sẽ chạm đến chân thành, những gì từ trái tim sẽ làm rung động nhiều trái tim khác. Nên không phải tự nhiên mà tên Phi Nhung được yêu mến gần 3 thập kỷ không chỉ bởi giọng hát mà còn về nhân cách".

Quỳnh Trang thể hiện rõ sự không đồng tình với những lời đồn đang hướng về mẹ nuôi.

Ở phần cuối bài đăng, con gái nuôi Phi Nhung không giấu được nỗi buồn khi những người ở lại tiếp tục phải đối diện với những tranh luận liên quan đến người thân đã khuất. Cô chia sẻ rằng bản thân vẫn luôn nhớ mẹ, nhưng những ngày qua, nỗi nhớ ấy càng trở nên nặng nề bởi sự bức xúc và bất lực.

"Thôi thì để thời gian và nhân quả trả lời mẹ nha", Quỳnh Trang khép lại bài viết.

Động thái lên tiếng của Quỳnh Trang tiếp tục cho thấy tình cảm và sự tin tưởng mà những người con nuôi dành cho cố ca sĩ Phi Nhung. Trước đó, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cũng đã bày tỏ sự bức xúc trước những thông tin đang lan truyền về mẹ nuôi.

Động thái lên tiếng của các con nuôi Phi Nhung cho thấy tình cảm và sự tin tưởng mà các con dành cho mẹ nuôi.

Bài đăng của Quỳnh Trang hay trước đó là Tuyết Nhung và Thiêng Ngân đã cho thấy mong muốn bảo vệ hình ảnh Phi Nhung của những người con gái nuôi. Sau nhiều năm nữ ca sĩ qua đời, tình yêu thương và sự biết ơn mà các con dành cho mẹ vẫn vẹn nguyên.