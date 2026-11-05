Thêm một người con nuôi của Phi Nhung bức xúc lên tiếng

Mới đây, những thông tin liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Giữa lúc những câu chuyện chưa được kiểm chứng đang lan truyền, Thiêng Ngân - một trong những người con nuôi của nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng, bày tỏ sự bức xúc và mong muốn bảo vệ hình ảnh của mẹ nuôi.

Thiêng Ngân bức xúc lên tiếng trước những thông tin sai lệch liên quan đến mẹ nuôi Phi Nhung.

Trên trang cá nhân, Thiêng Ngân chia sẻ về khoảng thời gian được cố ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi, chăm sóc và dìu dắt trên con đường nghệ thuật. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân chưa từng chứng kiến hay cảm nhận bất kỳ điều gì bất lợi trong suốt thời gian gắn bó với mẹ nuôi. Ngược lại, điều đọng lại trong ký ức của Thiêng Ngân chính là tình yêu thương và sự quan tâm mà Phi Nhung dành cho mình.

Thiêng Ngân viết: "Là một trong những đứa con nuôi của mẹ Nhung em chưa bao giờ thấy, nghe hoặc cảm nhận được bất kì một điều gì mà bất lợi cho mình. Nhiều khi thấy mẹ thương, chăm lo cho mình còn hơn cả tính mạng".

Không giấu được cảm xúc trước những thông tin đang lan truyền, Thiêng Ngân tiếp tục bày tỏ: "Bức xúc quá đi. Ghét những gì đang diễn ra và lan truyền qua nay không đúng sự thật về mẹ Nhung... Mong hãy để cho mẹ được yên nghĩ".

Thiêng Ngân khẳng định bản thân chưa từng chứng kiến hay cảm nhận bất kỳ điều gì bất lợi trong suốt thời gian gắn bó với mẹ nuôi Phi Nhung.

Những chia sẻ của Thiêng Ngân nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với tâm trạng của nữ ca sĩ, đồng thời cho rằng những thông tin liên quan đến người đã khuất cần được tiếp nhận một cách thận trọng, tránh gây tổn thương cho gia đình và những người thân yêu.

Đáng chú ý, trước Thiêng Ngân, một người con nuôi khác của cố ca sĩ Phi Nhung là Tuyết Nhung cũng đã đăng đàn bày tỏ sự bức xúc trước những câu chuyện đang được lan truyền.

Tuyết Nhung chia sẻ: "Mẹ tôi đã bán, nhưng mẹ bán sức khoẻ, thời gian để kiếm tiền lo cho các bé trong chùa, cho những đứa trẻ mẹ nhận nuôi, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường ca hát. Trong đó có cả tôi!".

Trước Thiêng Ngân, Tuyết Nhung cũng đã lên tiếng bảo vệ cố ca sĩ Phi Nhung.

Nữ ca sĩ đồng thời mong mọi người không lợi dụng việc Phi Nhung đã qua đời, không còn cơ hội lên tiếng để tùy tiện gán ghép hay kể lại những câu chuyện thiếu căn cứ.

Việc thêm một người con nuôi là Thiêng Ngân lên tiếng sau Tuyết Nhung cho thấy cả hai đều mong muốn bảo vệ hình ảnh và những ký ức tốt đẹp về mẹ nuôi.

Đã nhiều năm kể từ ngày Phi Nhung qua đời, những người con từng được nữ ca sĩ nhận nuôi, dìu dắt vẫn dành cho mẹ sự biết ơn và tình yêu thương sâu sắc. Với Thiêng Ngân, việc lên tiếng ở thời điểm hiện tại còn là mong muốn giản dị rằng người mẹ quá cố được yên nghỉ, không tiếp tục trở thành tâm điểm của những thông tin chưa được kiểm chứng.