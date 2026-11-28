Trong hai ngày 27 và 28/11, nhà đầu tư Dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng (Trungnam Group) tổ chức đón những đoàn khách đầu tiên đến tham quan một số hạng mục công trình. Hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, giúp những người vốn chỉ biết đến dự án qua các bản tin có cơ hội trực tiếp tìm hiểu tại hiện trường.

Người dân tham quan, tìm hiểu quy mô và hoạt động của cống ngăn triều tại TP.HCM.

Hành trình tham quan đưa người dân đến các khu vực cống ngăn triều, hệ thống thiết bị kỹ thuật và trung tâm điều hành. Tại đây, khách tham quan được giới thiệu về quy mô, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cống cũng như hệ thống giám sát, điều khiển tự động phục vụ vận hành công trình.

Đại diện Trungnam Group cho biết, ba hạng mục được lựa chọn cho người dân tham quan gồm cống Tân Thuận, Bến Nghé và Mương Chuối. Do đặc thù công trình nằm trên sông, kênh rạch và yêu cầu bảo đảm an toàn, chương trình có những quy định hạn chế đối với người dưới 18 tuổi.

Đáng chú ý, ghi nhận ý kiến của nhiều khách tham quan mong muốn được tìm hiểu thêm các công trình khác trong hệ thống, Trungnam Group quyết định mở thêm lịch tham quan vào Chủ nhật, ngày 29/11.

Trungnam Group mở cửa một số hạng mục để người dân tham quan, tìm hiểu hệ thống kiểm soát triều.

Theo nhà đầu tư, những người đã đăng ký tham quan trong hai ngày 27 và 28/11 có thể tiếp tục đăng ký để khám phá các công trình khác. Chương trình cũng tiếp tục mở đăng ký đối với khách tham quan mới. Việc bổ sung lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của người dân về quy mô, cấu tạo và hoạt động của toàn hệ thống ngăn triều.

Hoạt động mở cửa tham quan được tổ chức trong bối cảnh dự án vừa có đợt vận hành liên hoàn đầu tiên vào trưa 25/11, sau nhiều năm triển khai và tháo gỡ các vướng mắc.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1 gồm 8 cống kiểm soát triều lớn, lần lượt là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm; cùng khoảng 6km đê bao, kè bảo vệ và 41 cống nhỏ tại các trục, vị trí xung yếu.

Khi vận hành, hệ thống sử dụng 19 điểm quan trắc kết hợp công nghệ SCADA để điều khiển tự động, giám sát liên tục. Công trình thực hiện ba chức năng chính gồm ngăn triều, giữ nước tạo cảnh quan và bơm hỗ trợ tiêu thoát nước.

Cống Tân Thuận là một trong ba công trình được lựa chọn tổ chức tham quan trong những ngày đầu.

Theo ghi nhận thực tế sau khi vận hành thử cống ngăn triều, tình trạng ngập do triều cường trên nhiều tuyến đường khu vực phía Nam TP.HCM như Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Phú Thứ... được cải thiện rõ rệt. Đây là những tuyến đường thường xuyên bị ảnh hưởng khi triều lên.

Bà Thùy Linh, tiểu thương kinh doanh trên đường Trần Xuân Soạn, cho biết trước đây, mỗi khi triều cường dâng cao, tuyến đường thường xuyên bị ngập, ảnh hưởng đến việc buôn bán và đi lại của người dân.

Tuy nhiên, sau khi dự án ngăn triều được vận hành thử nghiệm, tình trạng ngập trên tuyến đường đã được cải thiện rõ rệt.

"Thấy đường không còn ngập như trước, bà con buôn bán và đi lại thuận tiện hơn, tôi rất mừng. Mong rằng công trình sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp người dân không còn phải lo lắng mỗi khi triều cường", bà Linh chia sẻ.

Hệ thống 8 cống kiểm soát triều cùng các hạng mục phụ trợ được vận hành đồng bộ nhằm kiểm soát triều và hỗ trợ tiêu thoát nước.

Theo địa giới hành chính mới, phạm vi hưởng lợi của dự án liên quan đến 20 phường, xã, gồm Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng. Đây là những địa bàn thuộc khu vực các quận 1, 4, 7, 8 và huyện Nhà Bè, Bình Chánh trước đây.

Được khởi công năm 2016, dự án trải qua nhiều năm vướng mắc trong quá trình triển khai. Sau nhiều lần tháo gỡ của Trung ương và TP.HCM, công trình hiện đã bước vào giai đoạn vận hành liên hoàn. Việc tổ chức tham quan giúp người dân có thêm thông tin trực quan về một trong những công trình kiểm soát triều quy mô lớn của thành phố.