Logo của United Fidelity Bank. (Ảnh: Reuters).

Giới chức Mỹ đã quyết định đóng cửa United Fidelity Bank, trong bối cảnh các chi nhánh của ngân hàng này tại 4 bang và vùng lãnh thổ Virgin Islands đứng trước nguy cơ không thể đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi của khách hàng. Đây là vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất tại Mỹ trong hơn hai năm.

Tổ chức Bảo hiềm Tiền gửi Liên bang (FDIC) cho biết First Citizens Bank sẽ tiếp quản toàn bộ tiền gửi và tài sản của United Fidelity - ngân hàng có trụ sở chính tại thành phố Evansville, bang Indiana.

22 chi nhánh của United Fidelity ở Indiana, Illinois, Florida, Colorado và Virgin Islands sẽ mở cửa trở lại dưới thương hiệu First Citizens ngay ngày 30/11. Tiền gửi của khách hàng cũng sẽ được tự động chuyển sang ngân hàng mới.

Ông Frank B. Holding, Jr., Chủ tịch kiêm CEO First Citizens Bank, ra tuyên bố ngày 27/11: “Chúng tôi tin rằng thương vụ này mang lại lợi ích hấp dẫn cả về mặt tài chính lẫn chiến lược. Chúng tôi rất mong được chào đón các khách hàng mới, xây dựng niềm tin với họ, đồng thời tạo tiền đề để ngân hàng tiếp tục gặt hái thành công”.

United Fidelity có xấp xỉ 5,9 tỷ USD tổng tài sản và 5,4 tỷ USD tổng tiền gửi tính tới thời điểm cuối tháng 9, theo FDIC. Tất cả các khoản tiền gửi đều an toàn và được bảo hiểm với hạn mức lên tới 250.000 USD, cơ quan này cho biết thêm.

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ - bộ phận chuyên quản lý các ngân hàng của Bộ Tài chính Mỹ - cho biết trong một tuyên bố vào ngày 27/11 rằng họ đã đi đến kết luận là United Fidelity đang ở trong “tình trạng không an toàn hoặc không lành mạnh để thực hiện hoạt động kinh doanh”.

Vụ tiếp quản này đánh dấu sự sụp đổ ngân hàng lớn nhất tại Mỹ tính theo giá trị tài sản kể từ năm 2024, thời điểm Republic First Bank sụp đổ với khối tài sản khoảng 6 tỷ USD.

FDIC ước tính vụ sụp đổ của United Fidelity sẽ khiến Quỹ Bảo hiểm Tiền gửi của cơ quan này thiệt hại 1,83 tỷ USD. Quỹ được tài trợ từ các khoản đóng góp của ngân hàng và có chức năng bảo vệ tiền gửi được bảo hiểm của khách hàng trong trường hợp một ngân hàng phá sản.

Mỹ đã ghi nhận 7 trường hợp ngân hàng sụp đổ trong năm nay - con số cao nhất trong gần một thập kỷ qua, theo thông tin trên trang web FDIC. Tuy nhiên, quy mô tài sản của họ tương đối nhỏ so với những cái tên trong cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực năm 2023, ví dụ như Silicon Valley Bank và First Republic Bank