Thêm một ngân hàng lãi 10.000 tỷ/quý

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với khoản lợi nhuận trước thuế đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng, đồng thời đưa nhà băng này gia nhập nhóm lãi hơn 10.000 tỷ/quý.

Lũy kế 9 tháng, Techcombank ghi nhận 28.915 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất (+24%). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 23.014 tỷ đồng (+21%). Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp hơn 80% lợi nhuận.

Động lực từ dịch vụ

Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của Techcombank đạt hơn 45.204 tỷ đồng (+17%). Thu nhập lãi thuần tiếp tục là nguồn thu chủ lực, đạt gần 31.985 tỷ đồng (+17%).

Đáng chú ý, hoạt động dịch vụ đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các nguồn thu chính của ngân hàng. Lãi thuần từ dịch vụ đạt hơn 10.425 tỷ đồng (+68%). Như vậy, riêng mảng này đóng góp thêm khoảng 4.224 tỷ vào tổng thu nhập của Techcombank sau 9 tháng.

Điểm sáng khác nằm ở chi phí dự phòng rủi ro tín dụng khi nhà băng đã giảm được 31% chi phí này trong 9 tháng, từ 3.603 tỷ cùng kỳ xuống còn 2.504 tỷ đồng. Việc giảm chi phí dự phòng góp phần hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của Techcombank trong bối cảnh một số nguồn thu ngoài lãi suy giảm.

Cụ thể, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 39%; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 58%, trong khi lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm 35%.

Dư nợ mảng xây dựng bất ngờ tăng vọt

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của Techcombank đạt 1,318 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 868.473 tỷ đồng (+13%).

Đáng chú ý, cơ cấu tín dụng theo ngành nghề đã ghi nhận sự dịch chuyển đáng kể giữa hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng. Trong đó, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tại thời điểm cuối tháng 9 của Techcombank vào khoảng 204.384 tỷ đồng, giảm hơn 2.600 tỷ đồng (-1,3%) so với cuối năm trước.

Trái ngược với diễn biến trên, dư nợ cho vay lĩnh vực xây dựng đã tăng mạnh từ 26.414 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 66.747 tỷ đồng tại ngày 30/9 năm nay, tương đương mức tăng khoảng 153%. Điều này đồng nghĩa Techcombank đã tăng thêm hơn 40.000 tỷ đồng dư nợ đối với lĩnh vực này chỉ sau 9 tháng.

Ngoài ra, ngân hàng cũng gia tăng dư nợ ở một số ngành nghề khác, với cho vay bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ôtô, xe máy tăng 28% lên trên 78.800 tỷ đồng; dư nợ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17% đạt hơn 66.000 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tại Techcombank đạt 661.391 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng khoảng 7% so với cuối năm 2025. Cơ cấu tiền gửi cũng có sự dịch chuyển từ không kỳ hạn sang có kỳ hạn. Số dư tiền gửi không kỳ hạn giảm từ khoảng 213.415 tỷ đồng cuối năm 2025 xuống 205.336 tỷ đồng vào ngày 30/9. Ngược lại, số dư tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 396.881 tỷ đồng lên 446.227 tỷ đồng.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) trên tổng tiền gửi khách hàng theo đó giảm từ khoảng 35% xuống còn 31%. Techcombank cho biết ngân hàng vẫn tiếp tục gia tăng nguồn vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá. Tại thời điểm cuối tháng 9, số dư giấy tờ có giá ngân hàng đã phát hành đạt 237.047 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cuối năm 2025.