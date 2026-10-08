Thêm một ngân hàng gia nhập "câu lạc bộ" vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã CK: VPB) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được Công văn số 9876/UBCK-QLCB ngày 5/10/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo nội dung công văn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VPBank. Theo đó, ngân hàng đã thực hiện phân phối 2,067 tỷ cổ phiếu.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị ngân hàng liên hệ với Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục về đăng ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 30/9/2026, VPBank đã công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026. Đợt phát hành kết thúc ngày 25/9/2026, với tổng số hơn 2,06 tỷ cổ phiếu được phân phối, tương ứng tỷ lệ phát hành 26,04104%. Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Nguồn: VPBank.

Trong tổng số cổ phiếu phát hành, VPBank đã phân phối hơn 2,06 tỷ cổ phiếu cho 86.299 cổ đông. Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là 30.702 cổ phiếu, được phân phối cho Công đoàn VPBank - Hội sở theo phương án đã được thông qua.

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu của VPBank tăng từ hơn 7,93 tỷ cổ phiếu lên 10 tỷ cổ phiếu, toàn bộ là cổ phiếu đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ. Vốn điều lệ ngân hàng theo đó tăng thêm hơn 20.660 tỷ đồng, từ hơn 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả phát hành, thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu của VPBank vào tháng 10 - 11/2026.

Bên cạnh đó, VPBank lên kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, tương đương hơn 5% vốn điều lệ, qua đó, bổ sung hơn 6.243 tỷ đồng vào vốn điều lệ. Thời gian triển khai trong quý III - IV/2026.

“Làn sóng” tăng vốn điều lệ diễn ra mạnh mẽ tại nhóm ngân hàng tư nhân lớn. Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 23/9/2026, MB đã hoàn tất đợt chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bổ sung gần 8.055 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng và trở thành ngân hàng đầu tiên trong hệ thống vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng. MB cũng đã hoàn thành việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

Trong khi MB và VPBank đã hoàn tất các đợt phát hành, Techcombank đang xúc tiến kế hoạch tăng vốn để gia nhập nhóm nhà băng có vốn điều lệ từ 100.000 tỷ đồng trở lên.

Theo đó, Techcombank đã lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ thông qua hai cấu phần. Với vốn điều lệ hiện tại 70.862,4 tỷ đồng, tương ứng hơn 7,086 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 50%.

Đồng thời, Techcombank lên kế hoạch phát hành gần 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP), với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 299,77 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ phát hành khoảng 0,282%, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng cộng, ngân hàng dự kiến phát hành thêm gần 3,573 tỷ cổ phiếu, qua đó bổ sung hơn 35.730,97 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ lên khoảng 106.593,38 tỷ đồng.

“Làn sóng” tăng vốn đang diễn ra mạnh mẽ tại nhóm ngân hàng tư nhân lớn, với MB, Techcombank và VPBank cùng hướng tới vượt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng.

Việc mở rộng quy mô vốn không đơn thuần là bước tiến về vị thế, mà còn tạo dư địa cho các ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dài hạn. Quan trọng hơn, nguồn lực tài chính được bổ sung cần chuyển hóa thành năng lực mở rộng tín dụng, đầu tư, củng cố an toàn vốn, quản trị rủi ro và tạo ra giá trị bền vững./.