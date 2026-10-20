Thêm một lãnh đạo cấp cao của Gilimex xin từ nhiệm

Ảnh minh họa: Gilimex

Công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 20/10, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HoSE: GIL) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ tổng giám đốc của bà Phạm Thị Ánh Nguyệt.

Trong đơn gửi HĐQT cùng ngày, bà Nguyệt cho biết không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc nhiệm kỳ 2022 - 2027 vì lý do cá nhân, đồng thời đề nghị được từ nhiệm kể từ ngày 20/10/2026.

Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Gilimex từ ngày 14/9/2022, thay ông Phạm Văn Tàu. Như vậy, bà Nguyệt nộp đơn từ nhiệm sau hơn 4 năm đảm nhiệm vị trí điều hành tại doanh nghiệp.

Theo văn bản công bố ngày 19/10, Gilimex mới thông báo về đơn từ nhiệm của bà Nguyệt, chưa công bố quyết định chấp thuận của HĐQT hoặc nhân sự thay thế.

Đây là biến động nhân sự cấp cao tiếp theo tại Gilimex trong năm 2026. Trước đó, ngày 22/9, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hiếu khỏi chức giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng vì lý do cá nhân. Bà Hiếu đã đảm nhiệm công tác điều hành tài chính tại Gilimex từ năm 2010 và nộp đơn xin từ nhiệm vào ngày 10/8/2026.

Cùng ngày 22/9, Gilimex bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức kế toán trưởng cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

Bên cạnh những thay đổi nhân sự, Gilimex cũng đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc hệ thống công ty con. Theo công bố ngày 13/10, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Kho vận Gilimex và CTCP Gilimex Long Khánh nhằm tái cấu trúc hoạt động, tối ưu hóa vận hành.

Kho vận Gilimex được thành lập năm 2017, có vốn điều lệ 100 tỷ đồng và do Gilimex sở hữu toàn bộ. Gilimex Long Khánh được thành lập năm 2021, có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, với tỷ lệ sở hữu của Gilimex là 99,97%. Hai doanh nghiệp cùng đặt trụ sở tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, phường Tân Thành, TP HCM.

Việc giải thể được triển khai theo các thủ tục pháp luật quy định, bao gồm thanh lý tài sản, xử lý công nợ, nghĩa vụ thuế và lao động.