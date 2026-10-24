Thêm một kỷ lục với Lionel Messi mang tên giải thưởng thể thao Công chúa Asturias 2026

Lionel Messi cùng vợ đến nhận giải thưởng thể thao Công chúa Asturias 2026. (Nguồn: Giải thể thao công chúa)

Hãng tin Euronews đưa tin, tiền đạo 39 tuổi của câu lạc bộ Inter Miami (Mỹ) nhận giải từ Công chúa Leonor trong buổi lễ tổ chức tại Nhà hát Campoamor, với sự tham dự của Quốc vương Felipe VI và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha.

Phát biểu trong buổi lễ, Công chúa Leonor nhấn mạnh: “Nếu câu chuyện về những khiếm khuyết của con người từng tạo ra những khoảnh khắc truyền cảm hứng để mọi người cùng chia sẻ một niềm đam mê, thì đó chính là thông qua những thành tựu thể thao. Tôi không biết liệu có hiện tượng nào khác có thể tạo ra cảm xúc phổ quát như vậy hay không. Một khoảnh khắc duy nhất, bàn thắng mà tất cả mọi người chờ đợi, có thể chứa đựng mọi thứ”.

Giải thưởng được công bố ngày 3/6, nhằm ghi nhận sự nghiệp thể thao xuất sắc của Messi, những đóng góp từ thiện và các phẩm chất như khiêm tốn, tinh thần đồng đội và lối chơi đẹp. Hội đồng giám khảo cũng đánh giá cao nỗ lực của anh trong việc cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục và dịch vụ y tế cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cùng tinh thần đề cao thành công tập thể.

Với danh hiệu này, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử được vinh danh ở hạng mục Thể thao với tư cách cá nhân.

Messi đến Oviedo hôm 22/10 cùng vợ Antonela Roccuzzo, được hàng trăm người hâm mộ chào đón. Sự xuất hiện của ngôi sao Argentina thu hút sự quan tâm lớn, trong đó vé tham dự buổi giao lưu của anh với thanh thiếu niên và học sinh tại Cung thể thao Oviedo được bán hết chỉ sau 13 phút.

Trong sự nghiệp, Messi đã giành 47 danh hiệu, trong đó có tám Quả bóng vàng, cùng hàng loạt danh hiệu trong màu áo Barcelona và tuyển Argentina. Đặc biệt, chức vô địch World Cup 2022 là dấu mốc nổi bật trong hành trình thi đấu quốc tế của ngôi sao này.