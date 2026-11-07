Thêm một học sinh TP.HCM nhận huân chương lao động hạng nhất

Minh Khôi từng giành huy chương vàng tại giải Cup Suzuki Thể dục Aerobic thế giới, năm 2026. Ảnh: NTCC.

Theo thông tin từ trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao TP.HCM, em Lê Nhật Minh Khôi, học sinh lớp 11A1, vừa được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng huân chương lao động hạng nhất theo quyết định số 1827 ngày 26/10.

"Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng cho những thành tích thi đấu xuất sắc của Minh Khôi", nhà trường nhìn nhận.

Minh Khôi hiện là vận động viên thuộc đội tuyển thể dục Aerobic quốc gia. Hồi tháng 4/2026, Minh Khôi giành huy chương vàng tại giải Cup Suzuki Thể dục Aerobic thế giới tổ chức tại Nhật Bản. Ngoài ra, nam sinh còn đóng góp thêm hai huy chương bạc ở nội dung đơn nam và bài ba người nhóm tuổi 15-17.

Khôi cũng giành một huy chương vàng, hai huy chương bạc tại giải Vô địch Thể dục Aerobic châu Á 2026-2027; ba huy chương vàng tại giải Vô địch trẻ quốc gia môn Thể dục Aerobic 2026-2027.

Theo Luật Thi đua, khen thưởng, Huân chương Lao động hạng nhất được trao cho cá nhân đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, có giải thưởng cao của thế giới. Ngoài huân chương và bằng khen, Khôi còn nhận thưởng khoảng 22 triệu đồng (9 lần lương cơ sở).

Cùng nhận huân chương lao động hạng nhất lần này còn có Vũ Hồng Ngọc, (học sinh lớp 12, trường THPT Marie Curie, TP.HCM), Tạ Ngọc Cát Tường (học sinh lớp 7, trường THCS Minh Đức, TP.HCM).