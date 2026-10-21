Thêm một học sinh nhiễm não mô cầu tại TPHCM

Ngày 21/10, TPHCM vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc bệnh não mô cầu. Bệnh nhân là nam bệnh nhân B.T.T., sinh năm 2014, ngụ tại xã Thường Tân.

Qua điều tra dịch tễ của Trạm Y tế xã Thường Tân, bệnh nhân khởi phát bệnh từ ngày 13/10 với các triệu chứng sốt cao, đau họng, đau cổ và đau đầu nhiều, bệnh nhân đã trải qua khám và điều trị tại một số cơ sở y tế trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Qua xét nghiệm dịch não tủy và kỹ thuật PCR đa tác nhân, bác sĩ xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis (não mô cầu) trên nền chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, theo dõi viêm màng não.

Tiền sử tiêm chủng ghi nhận người bệnh đã tiêm 1 mũi vắc xin phòng bệnh não mô cầu nhóm A, C, W, Y vào năm 2023 và chưa tiêm phòng vắc xin nhóm B.

Phụ huynh hãy cho trẻ chích vắc xin đầy đủ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh mà ngành y tế đã khuyến cáo. Ảnh minh hoạ: Thanh Huyền

Hiện tại, sau quá trình điều trị tích cực bằng kháng sinh, sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, sinh hiệu ổn định, hết sốt và cổ mềm hơn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trạm Y tế xã Thường Tân đã lập tức khoanh vùng dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc gần trong gia đình để hướng dẫn theo dõi sức khỏe và cho uống thuốc điều trị dự phòng.

Trạm cũng đã phun hóa chất Cloramin B xử lý môi trường tại nhà bệnh nhân, đồng thời phối hợp với địa phương liên quan điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc tại Trung tâm Anh ngữ và trường học nơi em từng đi học.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động tham gia tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, TPHCM đã ghi nhận 5 ca mắc não mô cầu.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tuyệt đối không tự ý mua thuốc dự phòng khi chưa có chỉ định của y bác sĩ.