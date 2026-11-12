Thêm một gã khổng lồ muốn 'diệt' Microsoft Office

Athropic đang tham vọng chen chân vào lĩnh vực lâu nay do Microsoft Office thống trị. Ảnh: LinkedIn.

Anthropic đang mở rộng Claude từ chatbot AI thành bộ công cụ văn phòng, tham vọng chen chân vào lĩnh vực lâu nay do Microsoft Office và Google Workspace thống trị. Loạt sản phẩm mới gồm Claude Sheets, Claude Whiteboards và Claude Meetings cho phép tạo bảng tính, tổ chức ý tưởng và xử lý công việc trong cuộc họp.

Claude Sheets là sản phẩm cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp với Microsoft Excel. Công cụ cho phép người dùng tạo bảng tính bằng các câu lệnh thông thường, đồng thời tự thiết lập nhiều trang tính, công thức, định dạng và danh sách thả xuống.

Người dùng cũng có thể yêu cầu Claude chỉnh sửa dữ liệu trong từng ô. Các thay đổi do AI thực hiện sẽ được đánh dấu để người dùng dễ dàng theo dõi. Ngoài ra, bảng tính có thể được chia sẻ hoặc xuất sang định dạng Excel và CSV.

Anthropic giới thiệu ba công cụ văn phòng bao gồm Claude Whiteboards, Sheets và Data. Ảnh: Anthropic.

Anthropic cho biết Sheets hiện mới hỗ trợ những chức năng bảng tính cơ bản. Người dùng vẫn có thể xuất tệp sang Excel để tiếp tục xử lý nếu cần sử dụng các tính năng nâng cao của Microsoft. Hiện công cụ được phát hành thử nghiệm trên nền tảng web, máy tính và di động, dành cho người đăng ký các gói Claude trả phí.

Anthropic đồng thời giới thiệu Claude Whiteboards, không gian cộng tác để các nhóm lên ý tưởng cùng AI. Công cụ có thể nhóm nội dung thảo luận theo chủ đề, chuyển ý tưởng thành đầu việc và tạo dòng thời gian kèm người phụ trách, thời hạn. Người dùng cũng có thể chuyển bảng thành tài liệu hoặc bản trình chiếu.

“Nhiều người sử dụng Claude để trao đổi và phát triển ý tưởng, nhưng vẫn phải sao chép nội dung sang nền tảng khác nếu muốn chia sẻ kết quả với đồng nghiệp”, Anthropic cho biết. Whiteboards được phát triển nhằm giải quyết hạn chế này, tạo không gian để các thành viên cùng thảo luận và cộng tác trực tiếp.

Claude Meetings đưa AI vào cuộc gọi video như một thành viên tham dự. Theo Anthropic, Claude có thể ghi chú, trả lời câu hỏi trong khung chat, truy xuất thông tin từ ứng dụng công việc và xây dựng kế hoạch hoặc danh sách nhiệm vụ ngay khi cuộc họp diễn ra.

Giao diện ứng dụng trang tính Claude Sheets (Exel) của Claude. Ảnh: Anthropic.

Trong giai đoạn đầu, Meetings chỉ hỗ trợ Google Meet và được triển khai thử nghiệm cho khách hàng sử dụng các gói Team, Enterprise. Công cụ không tự ý tham gia những cuộc gọi có khách bên ngoài nếu chưa được quản trị viên cấp phép, đồng thời sẽ rời khỏi cuộc họp khi có khách xuất hiện.

Cũng trong đợt công bố này, Anthropic đổi tên Claude Dashboards thành Claude Data, đồng thời chính thức đưa công cụ ra khỏi giai đoạn thử nghiệm. Sản phẩm cho phép doanh nghiệp truy vấn dữ liệu từ hệ thống quản lý khách hàng (CRM) hoặc kho dữ liệu để tạo báo cáo.

Bên cạnh đó, Anthropic mở rộng khả năng kết nối với các ứng dụng bên ngoài. Claude Marketplace hiện có hơn 9.000 tiện ích tích hợp, trong khi hãng đang thử nghiệm khả năng mở và sử dụng trực tiếp các ứng dụng như Adobe, Atlassian và HubSpot ngay trong Claude.

Loạt cập nhật cho thấy Anthropic muốn Claude đảm nhiệm nhiều công đoạn hơn thay vì chỉ trả lời câu hỏi. Động thái diễn ra khi OpenAI mở rộng ChatGPT sang công cụ phục vụ công việc, còn Meta tham gia cuộc đua với trợ lý Muse AI.