Thêm một dự án nhà ở cho lực lượng Công an tại Đà Nẵng được khởi công

Sáng 31/10, dự án nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân tại đường Lê Trực, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng đã được khởi công xây dựng. Dự án được Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư và giao Công ty CP đầu tư T&H Group Miền Trung làm chủ đầu tư thực hiện.

Dự lễ khởi công có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Công an thành phố và một số đơn vị thuộc Bộ Công an...

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 12.709 m2, gồm 10.209 m2 đất dành cho nhà ở xã hội và 2.500 m2 đất nhà ở thương mại, cung cấp 468 căn hộ nhà ở xã hội và 25 căn nhà ở thương mại thấp tầng. Công trình dự kiến hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong quý 4/2028.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an đang công tác tại TP Đà Nẵng. Theo đó, hiện nay nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng và một số đơn vị thuộc Bộ Công an đóng quân, làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố chưa có nhà ở. Đặc biệt sau khi sáp nhập tỉnh tháng 7/2025, nhiều cán bộ, chiến sĩ tại Quảng Nam cũ được điều động đến Đà Nẵng làm việc và đến nay phần lớn vẫn chưa có chỗ ở ổn định.

Các đại biểu dự lễ khởi công dự án.

Việc xây dựng các dự án nhà ở cho lực lượng Công an không chỉ là sự quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, đời sống mà còn góp phần tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công trình cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ…

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu việc xét duyệt, phân bổ căn hộ phải bảo đảm công khai, công bằng, đúng đối tượng và quy định về nhà ở xã hội. Trong đó quan tâm, ưu tiên những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu bức thiết nhất về nhà ở. Đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, cần tập trung nguồn lực, triển khai công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và tính thẩm mỹ. Thứ trưởng cũng ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở dành cho lực lượng Công an tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và tạo điều kiện, hỗ trợ các đơn vị thi công để dự án được thực hiện thuận lợi, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình...

Trước đó, cuối tháng 8/2026, dự án nhà ở cho lực lượng Công an tại số 20 Ba Đình, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng cũng đã được tổ chức khởi công xây dựng. Dự án gồm một khối nhà cao 25 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 30.000m², bố trí khoảng 238 căn hộ với diện tích bình quân khoảng 66m²/căn với tổng vốn đầu tư hơn 574 tỷ đồng.