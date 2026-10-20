Thêm một dự án chăm lo đời sống người lao động tại TPHCM

Các đơn vị ký kết ra mắt dự án an sinh chăm lo cho người lao động

Bà Phan Thị Mỹ Yến, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt cho biết, trung tâm có sáng kiến xây dựng dự án với mong muốn góp phần giúp người lao động có tinh thần làm việc tốt, ổn định đời sống và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển, kinh doanh hiệu quả.

Theo đó, dự án giúp người lao động tiếp cận với nguồn lương thực, thực phẩm, hóa mỹ phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu có nguồn gốc rõ ràng, với mức giá ưu đãi; đồng thời tạo cầu nối giữa nhà sản xuất Việt Nam, hệ thống công đoàn và người tiêu dùng. Chương trình hướng đến hỗ trợ người lao động mua hàng với mức giá thấp hơn giá thị trường khoảng 5%-15%.

Dự án phối hợp với công đoàn cơ sở và doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để khảo sát nhu cầu, tổng hợp đơn hàng và tổ chức giao nhận phù hợp với điều kiện thực tế. Ban dự án sẽ phối hợp Liên đoàn Lao động TPHCM trong hoạt động kết nối, truyền thông và thúc đẩy chương trình phúc lợi. Công ty cổ phần Đầu tư và Xúc tiến Thương mại Doanh nghiệp Việt triển khai, kết nối nhà cung ứng và phối hợp tổ chức vận hành chương trình.

Bên cạnh đó, dự án hướng tới phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho người lao động như: phiên chợ công nhân, chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, gian hàng 0 đồng...