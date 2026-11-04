Thêm một cú sốc với tài tử Hollywood Brad Pitt

Theo Page Six, mới đây, Tòa án Thượng thẩm Los Angeles đã chấp thuận đơn xin đổi tên của Vivienne - con gái Angelina Jolie và Brad Pitt. Theo phán quyết, tên hợp pháp của cô được thay đổi từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie, chính thức loại bỏ họ Pitt của cha.

Tòa án Thượng thẩm Los Angeles đã chấp thuận đơn xin đổi tên của Vivienne - con gái Angelina Jolie và Brad Pitt.

Tại phiên điều trần diễn ra ở tòa nhà Stanley Mosk, thẩm phán Virginia Keeny xác nhận yêu cầu đổi tên được thông qua do không có ý kiến phản đối. Luật sư Peter Kenneth Levine - đại diện Vivienne tham dự phiên tòa theo hình thức trực tuyến.

Trước đó, Vivienne nộp đơn xin đổi tên vào ngày 20/7, chỉ 8 ngày sau sinh nhật tuổi 18. Trong hồ sơ pháp lý, cô viện dẫn lý do cá nhân cho quyết định này.

Thực tế, con gái Angelina Jolie đã sử dụng họ mẹ trong các hoạt động công khai từ hơn hai năm trước. Tháng 5/2024, cô được ghi tên là Vivienne Jolie trong tài liệu giới thiệu vở nhạc kịch Broadway The Outsiders - dự án mà cô tham gia hỗ trợ sản xuất cùng mẹ. Đáng chú ý, Vivienne không phải người con đầu tiên của Angelina Jolie và Brad Pitt quyết định bỏ họ cha.

Thực tế, con gái Angelina Jolie đã sử dụng họ mẹ trong các hoạt động công khai từ hơn hai năm trước.

Trước đó, Shiloh (20 tuổi) đã nộp đơn đổi tên ngay trong sinh nhật tuổi 18 vào tháng 5/2024 và được tòa án chấp thuận vào tháng 8 cùng năm.

Đến tháng 9/2026, Maddox (25 tuổi) và Zahara (21 tuổi) cũng hoàn tất thủ tục pháp lý để loại bỏ họ Pitt lần lượt sử dụng tên Maddox Chivan Jolie và Zahara Marley Jolie. Trong khi đó, Knox - người anh em song sinh của Vivienne từng không sử dụng họ Pitt trên bằng tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên, chưa có xác nhận rằng anh đã chính thức thay đổi tên hợp pháp.

Những quyết định liên tiếp của các con thu hút sự chú ý trong bối cảnh mối quan hệ gia đình giữa Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn nhận được nhiều quan tâm sau cuộc ly hôn kéo dài.

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào tháng 9/2016 sau hai năm kết hôn. Cả hai được công nhận độc thân về mặt pháp lý vào năm 2019, trước khi đạt thỏa thuận ly hôn cuối cùng vào tháng 12/2024. Dù vậy, hai ngôi sao Hollywood vẫn còn tranh chấp pháp lý riêng liên quan đến nhà máy rượu Château Miraval tại Pháp.

Đến tháng 9/2026, Maddox (25 tuổi) và Zahara (21 tuổi) cũng hoàn tất thủ tục pháp lý để loại bỏ họ Pitt.

Việc Vivienne chính thức bỏ họ Pitt đánh dấu thêm một thay đổi đáng chú ý trong gia đình từng được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất Hollywood. Tuy nhiên, cô chưa công khai chia sẻ cụ thể về lý do cá nhân dẫn đến quyết định này.