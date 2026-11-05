Thêm một cầu thủ Việt kiều có quốc tịch Việt Nam

Caruso (2004, cao 1m84), có bố là người Australia gốc Italia và mẹ là người Việt Nam, từng được đào tạo tại Melbourne City, thi đấu cho Central Coast Mariners trước khi trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Gia nhập Thể Công Viettel từ mùa giải 2026/27, thủ thành 22 tuổi hiện là một trong những phương án dự phòng ở vị trí thủ môn của đội bóng áo lính. Việc có quốc tịch Việt Nam, nếu được xác nhận chính thức, Caruso sẽ có hội ra sân nhiều hơn tại V-League đồng thời mở ra cơ hội được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, Caruso từng bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, thủ môn trẻ cần chứng minh năng lực, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và đáp ứng các điều kiện của FIFA.