Học sinh Trường Tiểu học Thủy Xuân biểu diễn ca Huế trong giờ chào cờ

Buổi chào cờ của Trường tiểu học Thủy Xuân thêm phần ý nghĩa với chương trình giao lưu ca Huế. Các tiết mục ca Huế do chính các em học sinh thể hiện, dưới sự hướng dẫn của giáo viên âm nhạc và sự hỗ trợ của các nghệ sĩ đến từ CLB Ca Huế.

Phần giao lưu, tìm hiểu, đố vui về nghệ thuật Ca Huế chính là điểm nhấn của chương trình này. Nhà thơ Võ Quê - chủ nhiệm CLB Ca Huế chia sẻ về nét đẹp, truyền thống của ca Huế cho các em học sinh. Xen kẽ với nội dung chia sẻ là các làn điệu tiêu biểu do các nghệ sĩ CLB Ca Huế thể hiện.

Chương trình ca Huế được tổ chức trên sân trường

Các em học sinh cũng đã được tìm hiểu các nhạc cụ, các bài bản ca Huế thông qua hoạt động đố vui. Cách học này được cô Đặng Thị Bé, giáo viên âm nhạc của nhà trường đánh giá là sinh động và hiệu quả.

Với nhiều học sinh, đây có thể là lần đầu được nghe ca Huế ngay giữa sân trường, để hiểu thêm về nghệ thuật truyền thống của cha ông. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Tâm nhận xét, đây là cách làm phù hợp để đưa bộ môn giáo dục địa phương gần gũi và hiệu quả với các em học sinh.

Dịp này, Trường Tiểu học Thủy Xuân công bố thành lập CLB “Em yêu ca Huế” với 9 giáo viên và 112 em học sinh đăng ký tham gia. Người đứng đầu CLB là thầy Lê Hoàng Nhật Trường - Hiệu phó nhà trường.

Theo kế hoạch được trình bày trong buổi ra mắt, "Em yêu ca Huế" sẽ duy trì sinh hoạt theo mô hình câu lạc bộ định kỳ - điều này nghĩa là học sinh có thể học, tập luyện và biểu diễn đều đặn trong năm học.

Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, CLB này sẽ là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng các em học sinh có năng khiếu với nghệ thuật dân tộc, đồng thời sẽ tạo nên các sinh hoạt ngoại khóa bổ ích, giúp học sinh giải trí sau giờ học, rèn luyện sự tự tin và kỹ năng giao tiếp trước tập thể.

Nhà thơ Võ Quê cho biết, CLB Ca Huế sẽ đồng hành, hỗ trợ chuyên môn cho CLB Ca Huế của Trường Thủy Xuân.