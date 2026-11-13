Thêm một bóng hồng trong bê bối ngoại tình của Jensen Huang

Các nguồn tin cho rằng cựu CEO Nvidia Jensen Huang từng có quan hệ tình cảm với hai nhân viên tại công ty. Ảnh: NYT.

Tiết lộ mới xuất hiện sau khi hai mối quan hệ ngoài hôn nhân khác của ông Huang được truyền thông đưa tin, trước thời điểm ông từ chức hôm 12/11. Hai phụ nữ được nhắc đến trước đó là Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed, và Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia.

Reuters không công bố danh tính nhân viên thứ hai. Nvidia từ chối bình luận về thông tin này.

Việc ông Huang rời vị trí CEO được dự báo sẽ tạo ra những xáo trộn đáng kể đối với ngành công nghiệp AI mà ông góp phần định hình. Hội đồng quản trị Nvidia đã bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền, trong lúc tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Công ty cho biết sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài.

Sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo đánh dấu bước ngoặt lớn đối với Nvidia, doanh nghiệp do ông Huang đồng sáng lập năm 1993. Trong hơn ba thập niên, ông đã đưa công ty từ một nhà sản xuất chip đồ họa phục vụ ngành công nghiệp trò chơi điện tử trở thành nhà cung cấp bộ xử lý tăng tốc chủ chốt, giữ vai trò trung tâm trong cuộc đua phát triển AI.

Quyết định từ chức được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ liên tiếp đăng tải thông tin về đời tư của ông. Trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11, ông Huang thừa nhận không chung thủy với vợ và nhận trách nhiệm về những hành động của mình.

Jensen Huang bị yêu cầu ra điều trần

Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ Tim Scott hôm 12/11 đề nghị CEO Nvidia Jensen Huang và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ra điều trần trước ủy ban này để làm rõ những diễn biến gần đây liên quan đến tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới, Reuters cho biết.

“Những thông tin gần đây làm dấy lên quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia và việc bảo vệ các công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Tôi đề nghị CEO Nvidia Jensen Huang và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện”, ông Scott tuyên bố.

Jensen Huang (trái) và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tại Nhà Trắng hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cảnh báo sẽ cân nhắc sử dụng trát triệu tập nếu ông Huang không tự nguyện xuất hiện trước ủy ban, đồng thời nhấn mạnh: “Người dân Mỹ xứng đáng được biết sự thật”.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Brian Mast cho biết các nhân viên quốc hội đã liên hệ với Nvidia tối 11/11 để thảo luận về thời gian và địa điểm tổ chức một buổi báo cáo kín với các nghị sĩ.

Tuần trước, ông Mast cùng hai nghị sĩ cấp cao khác của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã yêu cầu ông Huang cung cấp thông tin về mối quan hệ với Alice Huang.

Ông Trump tiếc nuối trước bê bối của CEO Nvidia

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần điện đàm với ông Huang trong tuần này để hỏi thăm tình hình và khuyến khích nhà lãnh đạo Nvidia đấu tranh trước những lời kêu gọi từ chức, theo một nguồn tin am hiểu các cuộc trao đổi với CNN.

Ông Trump từng hai lần đề cập việc nói chuyện với ông Huang. Hôm 9/11, Tổng thống Mỹ cho biết CEO Nvidia khẳng định ông không biết Alice Huang, một trong những phụ nữ có quan hệ tình cảm với mình, bị nghi là gián điệp khi hai người qua lại.

Trong ngày 12/11, ông Trump một lần nữa xác nhận đã điện đàm với ông Huang trước khi CEO Nvidia tuyên bố từ chức. Tổng thống Mỹ mô tả nhà lãnh đạo tập đoàn chip đang trải qua “địa ngục”, đặc biệt đau khổ trước những hệ lụy từ các mối quan hệ ngoài hôn nhân đối với vợ và các con.

Ông Trump cũng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của khía cạnh tình báo trong vụ việc, cho rằng hiện chưa rõ Alice Huang có thực sự là gián điệp hay không.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong hai năm qua, Tổng thống Mỹ ngày càng xây dựng mối quan hệ gần gũi với ông Huang, đồng thời coi Nvidia là mắt xích quan trọng trong nền kinh tế đang được thúc đẩy bởi AI. Những ngày gần đây, ông Trump bày tỏ lo ngại về tác động mà sự ra đi của CEO Nvidia có thể gây ra đối với tương lai tập đoàn và thị trường chứng khoán.

Vài giờ sau khi Nvidia thông báo nhà đồng sáng lập Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo, ông Trump gọi vụ bê bối liên quan đến cựu CEO này là “đáng buồn khi chứng kiến”.

Ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của “siêu trí tuệ” (SI), thuật ngữ ông thường sử dụng để nói về AI. Sau đó, Tổng thống Mỹ nhắc lại nhận định rằng bản thân có khả năng thấu hiểu lĩnh vực này nhờ yếu tố di truyền, bởi người chú của ông từng giảng dạy tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Ông Trump cho biết người chú này từng nhận giải thưởng khoa học mà ông mới trao cho Elon Musk cùng một số lãnh đạo công nghệ khác, trong đó có Jensen Huang.

“Chúng tôi đã trao giải thưởng đó cho Jensen. Nhưng thật sự, đây là một chuyện quá tồi tệ, rất đáng buồn khi chứng kiến điều đó xảy ra”, ông Trump nói khi đề cập đến bê bối của cựu CEO Nvidia.

Theo thông báo của Nvidia hôm 12/11, ông Huang đã từ chức sau 33 năm gắn bó với công ty do chính mình đồng sáng lập và xây dựng.