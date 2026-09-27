Thêm một bến xe của Hà Nội có dịch vụ xe trung chuyển

Ký kết thoả thuận triển khai dịch vụ xe trung chuyển tại Bến xe Yên Nghĩa. Ảnh: PV.

Dịch vụ được đưa vào khai thác nhằm tạo thêm phương thức kết nối thuận tiện cho hành khách “từ nhà đến bến xe và từ bến xe về nhà”, qua đó mở rộng tiện ích đi lại, hỗ trợ hành khách tiếp cận bến xe thuận lợi hơn, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng phục vụ tại Bến xe Yên Nghĩa.

Đặc biệt, “Yên Nghĩa Connect” được định hướng ứng dụng công nghệ mới, tích hợp AI nhằm tối ưu hóa lộ trình, thời gian và đặc biệt giảm chi phí di chuyển cho hành khách. Đây cũng là giải pháp góp phần thu hút hành khách vào bến xe, nâng cao trải nghiệm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại trong thực tế.

Trước đó trong tháng 7 và tháng 8-2026, dịch vụ xe trung chuyển hành khách cũng đã được Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội (thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội) phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ dịch vụ vận tải đầu cuối An Vui triển khai tại 3 bến xe gồm: Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm.

Hành khách đăng ký sử dụng dịch vụ xe trung chuyển tại Bến xe Gia Lâm. Ảnh: PV.

Tại các bến xe, nhà chờ dịch vụ xe trung chuyển được bố trí ngay tại khu vực sân trả khách liên tỉnh với đầy đủ tiện ích giúp hành khách vừa xuống xe là có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Hệ thống biển chỉ dẫn được bố trí rõ ràng trong khu vực bến xe, cùng đội ngũ nhân viên thường trực sẵn sàng hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký, bố trí xe và hỗ trợ hành khách trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Sau giai đoạn đầu vận hành, dịch vụ được đông đảo hành khách đánh giá cao về mức độ thuận tiện, an toàn, chi phí phù hợp.