Chủ tịch UBND phường Mỹ Thới Vương Mai Trinh trao bảo hiểm y tế cho người dân.

Chiều 18/11, tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, khóm Trung An, phường Mỹ Thới ra mắt mô hình an sinh xã hội nhằm huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và người dân có điều kiện để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Dịp này, phường Mỹ Thới trao 19 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và 20 phần quà cho các hộ dân tham gia ngày hội.