Thêm lực cho vùng nông nghiệp công nghệ cao phía Tây tỉnh

Xoài ở xã Đắk Mil vẫn tiêu thụ trái tươi

Trên địa bàn xã Đắk Mil hiện tại có 1 vùng sản xuất xoài ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) đã được công nhận năm 2024. Quy mô vùng 343 ha, tập trung toàn bộ tại thôn Tân Lập, thôn Cao Lạng và bon Đắk Láp. Vùng này có sự tham gia của 3 tổ chức gồm: Hợp tác xã Nông nghiệp, Thương mại và Dịch vụ xoài Đắk Gằn; Tổ hợp tác xoài VietGAP bản Cao Lạng; Hội xoài VietGAP Đắk Gằn và 254 hộ nông dân. Các hộ dân áp dụng tưới nước tiết kiệm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Tại đây đã có các tổ chức liên kết bao tiêu sản phẩm.

Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển bền vững cây xoài trên địa bàn cũng còn không ít thách thức do phần lớn sản phẩm khi xuất bán phụ thuộc vào một số thị trường lớn như Trung Quốc, nhiều thời điểm được mùa thì mất giá. Chưa kể, một số năm gần đây ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến sự đồng đều về năng suất, chất lượng sản phẩm.

Theo ông Lê Văn Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã, hiện tại UBND xã đang chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác tiếp tục đầu tư nâng cấp các tiêu chí của vùng và hỗ trợ người dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tổ chức sản xuất. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành hỗ trợ kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm từ trái xoài nhằm tạo đầu ra ổn định hơn cho người dân yên tâm canh tác.

Tương tự, tại vùng lúa ƯDCNC Buôn Choáh, xã Nam Đà cũng đang có một số vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn. Vùng này có diện tích lúa canh tác theo quy trình VietGAP trên 500 ha với trên 400 hộ dân tham gia. Theo ông Đào Văn Vỹ, thôn Buôn Choáh, gia đình ông có 4 ha lúa sản xuất trên cánh đồng đã được công nhận ứng dụng công nghệ cao. Ông cho rằng, những năm qua, Nhà nước đã có sự đầu tư lớn như: điện, giao thông nội đồng, kênh mương, công trình thủy lợi để dẫn nước, góp phần cho bà con sử dụng giống, máy móc vào sản xuất hiệu quả hơn. Tuy nhiên, gần đây, một số vụ sản xuất xảy ra thiếu nước tưới do nguồn nước chủ yếu của cánh đồng được lấy từ sông Krông Nô sụt giảm.

Hạ tầng giao thông chính ở vùng lúa ứng dụng công nghệ cao Buôn Choáh, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng cơ bản đáp ứng.

Theo ông Ngô Xuân Đông - Chủ tịch UBND xã Nam Đà, địa phương phát triển vùng lúa ƯDCNC xã Buôn Choáh theo hướng hữu cơ gắn với phát triển du lịch tham quan, trải nghiệm là điểm đến của hệ thống Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Vùng lúa ở đây hiện đã trồng được các giống ngon như: ST 24, ST 25. Địa phương tiếp tục nâng cao tiêu chí, mở rộng diện tích và hỗ trợ người dân đẩy mạnh ƯDCNC vào sản xuất cây lúa. UBND xã Nam Đà đề xuất UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư về hệ thống hạ tầng kỹ thuật về hệ thống kênh mương, trạm bơm nhằm bảo đảm nguồn nước, nhất là đối với vụ đông xuân, hè thu.

Không thể phủ nhận những vùng nông nghiệp ƯDCNC đã đóng góp lớn vào chuyển dịch giá trị kinh tế nông nghiệp địa phương, nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, để các vùng nông nghiệp ƯDCNC được phát triển bền vững, xứng tầm với tên gọi, cần sự đồng bộ các giải pháp từ cả các tổ chức, cá nhân và sự quan tâm đầu tư nguồn lực của cấp trên.

Phía Tây tỉnh hiện đã có khu nông nghiệp ƯDCNC với diện tích 120 ha. Tại đây, có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Cùng với đó, đã có 7 vùng NNƯDCNC, với quy mô trên 3.500 ha, gồm các loại cây chủ lực như: hồ tiêu, cà phê, lúa.