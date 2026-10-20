Thêm lựa chọn tiêm chủng cho người dân khi đi khám bệnh da liễu

Mô hình này giúp người bệnh, đặc biệt là người mắc bệnh mạn tính, bệnh tự miễn hoặc có nguy cơ suy giảm miễn dịch, được tư vấn và tiếp cận tiêm chủng thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng công bố quyết định thành lập Nhóm chuyên môn Bệnh tổ chức liên kết tự miễn và vảy nến.

Kết hợp điều trị chuyên sâu với dự phòng bệnh

Chia sẻ với báo chí, PGS.TS. Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận gần 2.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và điều trị khoảng 160-180 bệnh nhân nội trú. Nhiều bệnh lý da liễu cần được theo dõi lâu dài, trong khi một số người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng hoặc phải sử dụng thuốc ảnh hưởng đến hệ miễn dịch.

Theo PGS Doanh, điều trị và dự phòng cần được triển khai song song. Việc đưa Phòng tiêm chủng vào hoạt động là một bước trong định hướng phát triển chuyên khoa theo chiều sâu, đồng thời mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giúp người bệnh chủ động phòng ngừa những bệnh có thể dự phòng bằng vaccine.

Mở rộng dịch vụ y tế dự phòng và khả năng tiếp cận các biện pháp phòng bệnh chủ động cho người dân. Ảnh: Nguyễn Cường

Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh: "Chúng ta điều trị một bệnh thì đã khó khăn rồi, nhưng chúng ta phòng được một bệnh thì rất quý".

Phòng tiêm chủng được chuẩn bị về chuyên môn, cơ sở vật chất và các điều kiện pháp lý trước khi đi vào hoạt động. Theo bệnh viện, quy trình tiêm chủng được tổ chức theo nguyên tắc một chiều, bảo đảm tư vấn trước tiêm, thực hiện tiêm chủng, theo dõi sau tiêm và tiếp tục hỗ trợ, tư vấn cho người dân sau khi trở về nhà.

Ngay sau lễ khánh thành, Phòng tiêm chủng bắt đầu tiếp nhận người dân có nhu cầu. Bệnh viện cũng triển khai tiêm vaccine phòng zona và cúm cho cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

Người cao tuổi, người bệnh mạn tính cần chú trọng tiêm chủng

Theo PGS Doanh, người cao tuổi là nhóm cần đặc biệt quan tâm đến tiêm chủng do chức năng miễn dịch suy giảm theo tuổi, khiến nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và gặp biến chứng có thể tăng lên.

Chẳng hạn, cúm có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn ở người cao tuổi so với người trẻ. Bên cạnh vaccine cúm, vaccine phòng phế cầu cũng là một trong những biện pháp dự phòng cần được cân nhắc nhằm giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp ở nhóm đối tượng này.

Đối với chuyên ngành da liễu, zona là bệnh cần lưu ý, đặc biệt ở người từ 50 tuổi trở lên. Virus gây bệnh thủy đậu có thể tồn tại tiềm ẩn trong các hạch thần kinh sau khi người bệnh khỏi bệnh. Khi miễn dịch suy giảm do tuổi tác, bệnh nền hoặc sử dụng một số thuốc ức chế miễn dịch, virus có thể tái hoạt động và gây zona.

Tăng cường sự phối hợp giữa khám, chữa bệnh và y tế dự phòng. Ảnh: Nguyễn Cường

BSCKII. Phương Quỳnh Hoa, Tổ trưởng Tổ tiêm chủng, Phó trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh zona có thể gây đau sau zona kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Người bệnh có thể phải sử dụng các thuốc giảm đau thần kinh trong thời gian dài, nhưng hiệu quả giảm đau không phải lúc nào cũng đạt như mong muốn.

Bác sĩ lưu ý, người từng mắc thủy đậu vẫn có nguy cơ mắc zona do virus có thể tái hoạt động khi khả năng miễn dịch suy giảm. Những người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch cần được tư vấn về nguy cơ mắc bệnh và các biện pháp dự phòng phù hợp.

Không chỉ người từ 50 tuổi trở lên, một số người trẻ có bệnh nền hoặc mắc bệnh tự miễn, phải điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch, cũng có thể thuộc nhóm cần được đánh giá nguy cơ. Theo BS Hoa, việc chỉ định vaccine cần căn cứ vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và hướng dẫn chuyên môn đối với từng loại vaccine.

Một lợi ích đáng chú ý của Phòng tiêm chủng tại bệnh viện chuyên khoa là khả năng phối hợp giữa bác sĩ điều trị và nhân viên tiêm chủng. Với người mắc vảy nến hoặc bệnh tự miễn chuẩn bị sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, bác sĩ có thể đánh giá nguy cơ nhiễm trùng, tư vấn các biện pháp dự phòng và xem xét lịch tiêm chủng phù hợp trước khi bắt đầu điều trị.

Cách tiếp cận này giúp người bệnh hạn chế việc phải tự tìm kiếm cơ sở tiêm chủng sau khi được tư vấn, đồng thời tạo điều kiện phối hợp giữa điều trị bệnh nền và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bác sĩ tư vấn cho người dân đến tiêm chủng. Ảnh: Nguyễn Cường

Mở rộng tư vấn vaccine phù hợp với đặc thù bệnh da liễu

Bên cạnh vaccine phòng zona và cúm, BS Hoa cho biết, bệnh viện triển khai các nhóm vaccine như HPV và một số vaccine khác, trong đó có vaccine phòng thủy đậu, sốt xuất huyết. Việc tư vấn và chỉ định được thực hiện dựa trên đặc điểm của từng loại vaccine và nhu cầu dự phòng của người dân.

Đối với vaccine HPV, tiêm chủng có vai trò quan trọng trong phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra, trong đó có một số bệnh ung thư liên quan đến các tuýp HPV nguy cơ cao. Hiệu quả bảo vệ phụ thuộc vào loại vaccine, tình trạng phơi nhiễm và thời điểm tiêm; vì vậy, người dân cần được tư vấn để lựa chọn lịch tiêm phù hợp.

Với những người mắc bệnh da liễu mạn tính, bệnh tự miễn hoặc có nguy cơ suy giảm miễn dịch, tư vấn tiêm chủng đúng thời điểm có thể là một phần quan trọng trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp tục định hướng phát triển chuyên môn sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và mở rộng các giải pháp dự phòng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh và cộng đồng.