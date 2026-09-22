Thêm lựa chọn nội tiết trong quản lý cường kinh và tránh thai

Cường kinh và nhu cầu tránh thai

Cường kinh có thể gặp ở nhiều độ tuổi, từ những năm đầu có kinh đến giai đoạn tiền mãn kinh, nhưng thường bị xem nhẹ. Cường kinh không chỉ được đánh giá bằng lượng máu mất đi mà còn dựa trên mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt. Tình trạng chảy máu kéo dài hoặc nhiều có thể gây thiếu sắt, thiếu máu, mệt mỏi, chóng mặt và ảnh hưởng đến công việc, học tập, vận động cũng như chất lượng cuộc sống.

BS. CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chia sẻ về những tiến bộ về chuẩn đoán và điều trị cường kinh. Ảnh: Hoàng Mai.

Theo BS. CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết gần 50% phụ nữ được hỏi không nhận biết rằng tình trạng mệt mỏi, suy giảm chất lượng cuộc sống có thể liên quan đến việc kinh nguyệt ra nhiều. Bên cạnh đó, khoảng 35% phụ nữ chưa biết rằng tình trạng này có thể được điều chỉnh bằng các phương pháp phù hợp.

Với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, nhu cầu kiểm soát chảy máu có thể đồng thời đi cùng nhu cầu tránh thai. Khi đó, những phương pháp vừa có hiệu quả tránh thai vừa hỗ trợ kiểm soát kinh nguyệt có thể mang đến thêm lựa chọn điều trị, tùy tình trạng sức khỏe, nguyên nhân chảy máu, bệnh lý đi kèm, nhu cầu sinh sản và mong muốn của từng người.

Mở rộng lựa chọn điều trị nhờ tiến bộ y học

Hiện nay, quản lý cường kinh có nhiều phương pháp, từ các biện pháp không nội tiết, nội tiết, dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel đến thủ thuật hoặc phẫu thuật trong những trường hợp phù hợp. Việc lựa chọn phụ thuộc vào nguyên nhân, mức độ triệu chứng, bệnh lý đi kèm, mong muốn sinh sản và nhu cầu tránh thai của từng người.

Những cập nhật mới trong lĩnh vực này được các chuyên gia sản phụ khoa trong nước và quốc tế chia sẻ tại chuỗi hội thảo khoa học chuyên đề "Liệu pháp nội tiết mới trong quản lý cường kinh và tránh thai: từ bằng chứng tới kinh nghiệm lâm sàng", do Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức với sự đồng hành của Công ty TNHH Bayer Việt Nam.

TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phụ sản Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: "Hiện nay, chúng ta hướng đến những thế hệ thuốc tránh thai mới với hàm lượng nội tiết thấp hơn, đồng thời vẫn duy trì hiệu quả tránh thai. Đặc biệt, một số loại còn có thể được sử dụng trong những trường hợp cần kiểm soát tình trạng rong kinh, cường kinh, đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ."

Thảo luận chuyên đề với sự chủ trì của TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh, cùng sự chia sẻ từ Giáo sư Sản phụ khoa Giovanni Grandi, Đại học Modena và Reggio Emilia (Ý) cùng nhiều chuyên gia y tế hàng đầu. Ảnh: Hoàng Mai.

Tại hội nghị, các chuyên gia cập nhật dữ liệu về một lựa chọn nội tiết đường uống có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu tránh thai và kiểm soát tình trạng chảy máu kinh nguyệt bất thường ở phụ nữ. Điểm mới của giải pháp này là sự kết hợp estrogen (estradiol valerat) gần với nội tiết sinh lý của cơ thể và progestin, được thiết kế theo phác đồ liều động nhiều pha nhằm mô phỏng biến đổi nội tiết tự nhiên trong chu kỳ kinh nguyệt, nhờ đó giúp ổn định nội mạc tử cung, giảm hiện tượng bong tróc quá mức, từ đó góp phần cải thiện tình trạng cường kinh/chảy máu kinh nguyệt bất thường, đồng thời vẫn duy trì hiệu quả tránh thai cho phụ nữ có nhu cầu.

Sự ra đời của liệu pháp nội tiết đường uống thế hệ mới, được phê duyệt chính thức cho cả hai chỉ định điều trị cường kinh và tránh thai mang đến thêm một lựa chọn điều trị có giá trị, hỗ trợ bác sĩ cá thể hóa điều trị phù hợp với những nhu cầu khác nhau của từng người bệnh. Điều này cũng góp phần giúp phụ nữ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như hoạch định cuộc sống của mình, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cá thể hóa lựa chọn cho từng phụ nữ

Theo các chuyên gia, mục tiêu quản lý cường kinh không chỉ là giảm lượng máu kinh mà còn hướng đến cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời đáp ứng những nhu cầu khác như giảm đau, tránh thai hoặc bảo vệ khả năng sinh sản khi phù hợp.

Đặc biệt, cùng một triệu chứng nhưng nguyên nhân, độ tuổi, bệnh lý đi kèm và mong muốn sinh sản của mỗi phụ nữ có thể khác nhau. Do đó, việc lựa chọn phương pháp cần được cá thể hóa thay vì áp dụng một giải pháp chung cho tất cả.

Khi kinh nguyệt thay đổi bất thường hoặc bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt, phụ nữ nên chủ động thăm khám để xác định nguyên nhân và trao đổi với bác sĩ về các lựa chọn phù hợp. Chủ động nhận diện vấn đề và tiếp cận điều trị sớm có thể giúp phụ nữ kiểm soát triệu chứng tốt hơn, đồng thời lựa chọn phương án chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời.

Ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Mai.

Phát biểu tại sự kiện ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm, Bayer Việt Nam chia sẻ: "Ngày nay, phụ nữ có thể tiếp cận thông tin sức khỏe dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với lượng lớn thông tin thiếu kiểm chứng. Vì vậy, việc giúp phụ nữ tiếp cận kiến thức khoa học đáng tin cậy, hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân và được cập nhật về các giải pháp điều trị tiên tiến đã được chứng minh về hiệu quả và an toàn là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Thông qua các chương trình hỗ trợ nâng cao nhận thức cộng đồng, hợp tác với các tổ chức y khoa và bệnh viện hàng đầu triển khai các hoạt động đào tạo và cập nhật kiến thức khoa học cho đội ngũ y tế, Bayer mong muốn đồng hành cùng ngành y tế trong việc giúp nhiều phụ nữ Việt Nam cải thiện chất lượng cuộc sống và chủ động hơn trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình."