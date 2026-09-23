Thêm lựa chọn cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Những quy định mới giúp người dân có thêm lựa chọn trong tiếp cận và thụ hưởng chính sách ASXH.

Nhận tiền an sinh qua VNeID

Một trong những điểm mới đáng chú ý trong thực hiện chính sách ASXH là việc sử dụng ứng dụng VNeID để tiếp nhận các khoản chi trả. Theo Bảo hiểm xã hội BHXH Việt Nam, quy định này được bổ sung tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP, ngày 13-8 -2026 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Theo đó, từ ngày 28-9, người dân có thể tạo lập tài khoản hưởng ASXH trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Tài khoản này cho phép người dân tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách ASXH.

Hướng dẫn thủ tục nhận trợ cấp hằng tháng cho người lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Ảnh: BHXH Đồng Nai cung cấp

Các khoản tiền có thể được tiếp nhận qua tài khoản hưởng ASXH gồm: tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả ASXH và những khoản kinh phí hợp pháp khác. Điểm cần hiểu rõ là tài khoản hưởng ASXH trên VNeID không phải tài khoản ngân hàng độc lập. VNeID là nền tảng định danh, nơi người dân tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình để phục vụ việc nhận tiền.

Theo Phó Trưởng phòng Truyền thông BHXH Đồng Nai Hồ Thị Tú, việc sử dụng nền tảng định danh điện tử trong chi trả chính sách góp phần tạo thêm phương thức tiếp nhận tiền thuận tiện cho người dân, đồng thời gắn việc thực hiện chính sách ASXH với dữ liệu điện tử.

Trợ cấp khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Không chỉ có phương thức nhận các khoản ASXH qua ứng dụng VNeID, chính sách BHXH hiện có thêm cơ chế hỗ trợ đối với nhóm NLĐ đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Luật BHXH năm 2024 đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với NLĐ không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng TCHT xã hội.

Cụ thể, NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu do thời gian đóng BHXH chưa đạt mức tối thiểu; đồng thời chưa đủ tuổi hưởng TCHT xã hội và có yêu cầu thì được xem xét hưởng trợ cấp hằng tháng. Chính sách này hướng đến những người chưa tích lũy đủ 15 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu nhưng cũng chưa đến tuổi hưởng TCHT xã hội, hiện được quy định từ đủ 75 tuổi.

Đây là nhóm người có thể rơi vào khoảng thời gian chuyển tiếp giữa tuổi nghỉ hưu và tuổi hưởng TCHT xã hội. Thay vì nhận BHXH một lần và chấm dứt quá trình hưởng các quyền lợi liên quan, NLĐ có thể lựa chọn nhận trợ cấp hằng tháng từ khoản BHXH đã đóng. Trong thời gian hưởng trợ cấp, NLĐ còn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Với chính sách mới này, NLĐ có thêm một lựa chọn để duy trì việc hưởng quyền lợi an sinh theo từng tháng thay vì nhận BHXH một lần. Đây là nội dung được nhiều người quan tâm, nhất là những trường hợp đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian tham gia BHXH chưa đủ để hưởng lương hưu.

Bà Nguyễn Thị Huyền (ở phường Trảng Dài) cho biết: Bà còn băn khoăn về trường hợp NLĐ đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu; đồng thời muốn biết NLĐ trong trường hợp này cần làm thủ tục như thế nào để được nhận trợ cấp hằng tháng, hồ sơ có phải nộp sổ BHXH bản giấy hay có thể thực hiện dựa trên dữ liệu đã có trên hệ thống.

Về nội dung này, đại diện BHXH Đồng Nai cho biết: Theo quy định mới, thủ tục thực hiện chính sách trợ cấp hằng tháng đã được quy định tại Quyết định số 2270/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 19-8.

Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ được tối giản nhằm tạo thuận lợi cho người dân và đẩy mạnh sử dụng dữ liệu điện tử. Người đề nghị giải quyết chế độ cần chuẩn bị văn bản đề nghị theo mẫu. Trường hợp cơ quan BHXH đã có đầy đủ dữ liệu điện tử liên thông trên hệ thống, người dân không cần nộp lại sổ BHXH bản giấy. Quy định này giúp giảm giấy tờ trong quá trình giải quyết hồ sơ, đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu đã được cập nhật trên hệ thống.

Đối với NLĐ không thể trực tiếp nộp hồ sơ, có thể ủy quyền cho người khác thực hiện. Khi đó, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được chứng thực theo quy định cùng với văn bản đề nghị.