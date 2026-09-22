Thêm lựa chọn cho bệnh nhân suy tim nặng khi cấy ghép thành công CorHeart 6

Bệnh nhân Đ.C. 63 tuổi, ở Hà Nội, được chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 ngày 6/9/2026 trong tình trạng suy tim nặng. Người bệnh khó thở tăng dần, không đáp ứng với điều trị nội khoa, phải ngồi để thở. Bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành nhiều nhánh, hở van hai lá nặng và có nhiều sẹo cơ tim sau nhồi máu cơ tim diện rộng. Các phương án can thiệp nhằm điều trị nguyên nhân không còn phù hợp.

Người bệnh được chỉ định ghép tim và chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 để chờ ghép. Tuy nhiên, thời gian chờ có người hiến tim là không xác định, trong khi tình trạng sức khỏe khiến người bệnh không thể tự chăm sóc và phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ y tế.

Hình ảnh cuộc phẫu thuật cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên tại Bệnh viện TWQĐ 108. Ảnh BV cung cấp.

Rất may, đúng thời điểm này, Bệnh viện TWQĐ 108 đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai kỹ thuật LVAD thế hệ mới CorHeart 6. Sau khi thăm khám lâm sàng, thực hiện các khảo sát cận lâm sàng và hội chẩn, các bác sĩ xác định người bệnh có chỉ định cấy ghép CorHeart 6.

Sau thời gian thăm khám lâm sàng, thực hiện các khảo sát cận lâm sàng, Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn và quyết định người bệnh có chỉ định cấy ghép CorHeart 6.

Ngày 10/9/2026, ca phẫu thuật được tiến hành thuận lợi. Một tuần sau cấy ghép, bệnh nhân đã có thể đi lại, tự thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân và tiếp tục được hướng dẫn cách chăm sóc, quản lý thiết bị trước khi xuất viện.

Tham gia trực tiếp ca phẫu thuật, BSCKI. Trần Quang Thái - Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, điểm đáng chú ý của CorHeart 6 là thiết kế nhỏ gọn. Thiết bị có đường kính khoảng 34mm, độ dày 26mm và trọng lượng khoảng 90g, trong khi HeartMate 3 có kích thước khoảng 50 x 34 mm và trọng lượng khoảng 200g.

Theo BS.Trần Quang Thái, kích thước nhỏ hơn tạo triển vọng phù hợp với những người bệnh có thể trạng và khoang ngực nhỏ, trong đó có người Việt Nam; đồng thời mở ra khả năng nghiên cứu, ứng dụng ở bệnh nhi suy tim nặng. Với Bệnh viện TWQĐ 108, cập nhật công nghệ không chỉ là đưa một thiết bị mới vào sử dụng. Quan trọng hơn là lựa chọn được công nghệ phù hợp với từng nhóm người bệnh và từng yêu cầu điều trị.

Các bác sĩ thăm khám và động viên người bệnh. Ảnh BV cung cấp.

GS TS.Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 nhấn mạnh: "Trên cơ sở thành công của ca bệnh, cùng với đội ngũ chuyên môn được đào tạo, hệ thống trang thiết bị và kinh nghiệm đã tích lũy qua quá trình triển khai LVAD, bệnh viện sẽ đưa kỹ thuật này vào triển khai thường quy, qua đó giúp thêm nhiều người bệnh được tiếp cận với phương pháp điều trị mới hiện đại này, nâng cao chất lượng sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép tim".

Ca bệnh của bệnh nhân Đ.C. đánh dấu ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên thành công tại Việt Nam, đồng thời cho thấy quá trình cập nhật công nghệ và nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện TWQĐ 108 trong nhiều lĩnh vực, trong đó có chuyên ngành tim mạch nói chung và các kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn cơ học nói riêng.

Năm 2025, Bệnh viện TWQĐ 108 đã thực hiện thành công ca cấy ghép HeartMate 3 - thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD), mở thêm hướng điều trị cho người bệnh suy tim nặng. Tuy nhiên, HeartMate 3 vẫn có một số hạn chế nhất định. Kích thước thiết bị tương đối lớn và chi phí cao có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của người bệnh. Vì vậy, đội ngũ y bác sĩ tiếp tục cập nhật các thế hệ thiết bị mới. Tháng 9/2026, CorHeart 6 được triển khai thành công tại Bệnh viện TWQĐ 108, đánh dấu ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên thành công tại Việt Nam, qua đó bổ sung thêm một lựa chọn hỗ trợ tuần hoàn được cân nhắc theo tình trạng cụ thể của người bệnh.