Thêm loại thuốc mới điều trị viêm gan B mạn tính

Đây là loại thuốc đầu tiên thuộc nhóm thuốc sử dụng các đoạn vật liệu di truyền tổng hợp để ngăn virus tạo ra protein, được FDA phê duyệt điều trị viêm gan B mạn tính.

1. Ai có thể sử dụng thuốc hibsago điều trị viêm gan B mạn tính?

Theo FDA, hibsago được chỉ định phối hợp với liệu pháp kháng virus HBV hiện có cho một số người trưởng thành không bị xơ gan, đã sử dụng thuốc kháng virus ít nhất 6 tháng, có tải lượng HBV trong máu được ức chế và nồng độ kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) không vượt quá 3.000 IU/mL. Nồng độ HBsAg phải được xác định bằng xét nghiệm được FDA cho phép.

Viêm gan B mạn tính là tình trạng nhiễm virus kéo dài, có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng theo thời gian, bao gồm xơ gan, đồng thời làm tăng nguy cơ ung thư gan. Người bệnh thường phải dùng thuốc kháng virus trong nhiều năm để kiểm soát virus. Hibsago mang đến một lựa chọn điều trị mới, giúp một số bệnh nhân có cơ hội duy trì kiểm soát virus sau khi kết thúc toàn bộ liệu trình điều trị viêm gan B mạn tính.

FDA phê duyệt loại thuốc đầu tiên thuộc nhóm thuốc sử dụng các đoạn vật liệu di truyền tổng hợp để ngăn virus tạo ra protein, điều trị viêm gan B mạn tính. Ảnh minh họa AI.

2. Hiệu quả của hibsago

Hiệu quả của hibsago được đánh giá trong hai thử nghiệm lâm sàng có nhóm dùng giả dược để đối chứng. Người tham gia được tiêm hibsago dưới da trong tối đa 24 tuần, đồng thời tiếp tục sử dụng thuốc điều trị viêm gan B hiện có ít nhất 24 tuần sau mũi tiêm cuối cùng.

Kết quả cho thấy, 24% bệnh nhân dùng hibsago đáp ứng các tiêu chí để ngừng thuốc kháng virus đang sử dụng, trong khi không có bệnh nhân nào ở nhóm dùng giả dược đạt được kết quả này. Đáng chú ý, 24 tuần sau khi ngừng toàn bộ các phương pháp điều trị viêm gan B, 19% bệnh nhân dùng hibsago vẫn kiểm soát được virus và không phát hiện HBsAg trong máu.

Một số bệnh nhân có thể ngừng thuốc kháng virus đang dùng nếu đáp ứng các tiêu chí về sức khỏe và xét nghiệm. Việc ngừng điều trị cần dựa trên đánh giá chuyên môn, không nên tự thực hiện.

3. Những nguy cơ cần lưu ý khi sử dụng hibsago

FDA cảnh báo hibsago có thể gây phản ứng gan nghiêm trọng và giảm số lượng tiểu cầu, làm tăng nguy cơ chảy máu đe dọa tính mạng. Thuốc cũng có cảnh báo về suy giảm chức năng thận, các phản ứng viêm nghiêm trọng như viêm mạch máu và những nguy cơ nghiêm trọng liên quan đến việc tiêm thuốc không đúng cách.

Người bệnh cần được xét nghiệm máu thường xuyên và theo dõi sức khỏe trước, trong quá trình điều trị để phát hiện các nguy cơ này. Những tác dụng phụ thường gặp nhất, ngoài các bất thường trong xét nghiệm, gồm phản ứng tại vị trí tiêm, sốt, mệt mỏi và đau đầu.

Cùng với việc phê duyệt thuốc, FDA cũng cho phép sử dụng xét nghiệm Roche Elecsys HBsAg II quant II RxDx làm xét nghiệm chẩn đoán đi kèm. Xét nghiệm này hỗ trợ lựa chọn bệnh nhân phù hợp để điều trị và theo dõi trong quá trình sử dụng thuốc theo hướng dẫn đã được phê duyệt.

Việc phê duyệt hibsago đánh dấu một lựa chọn mới trong điều trị viêm gan B mạn tính. Tuy nhiên, thuốc chỉ dành cho nhóm bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí cụ thể và có những nguy cơ nghiêm trọng cần được giám sát chặt chẽ bởi nhân viên y tế.

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