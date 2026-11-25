Từ ngày 1/7/2027, người mua và sở hữu bất động sản sẽ được bảo vệ chặt chẽ hơn thông qua hệ thống mã định danh điện tử và các quy định kiểm soát dòng tiền giao dịch.

Thị trường bất động sản lâu nay tồn tại nhiều tranh chấp do thiếu minh bạch thông tin, huy động vốn trái phép dưới danh nghĩa đặt cọc hoặc chậm làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) siết chặt nhiều khâu từ chuẩn bị dự án, công khai hợp đồng đến thanh toán và bàn giao. Nắm rõ ba nhóm quy định dưới đây sẽ giúp người dân chủ động phòng ngừa rủi ro khi sở hữu và giao dịch nhà đất.

Cấp mã định danh điện tử và công khai hợp đồng trên hệ thống thông tin

Điểm mới nổi bật của Luật là cấp mã định danh điện tử duy nhất, không trùng lặp cho nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án, chứng chỉ hành nghề môi giới và người thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quản lý thống nhất mã này và kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, xây dựng cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về công chứng, tài chính, thuế, đầu tư.

Bất động sản đã được cấp mã định danh điện tử thì bắt buộc phải dùng mã này khi giao dịch (nếu chưa có mã thì giao dịch theo quy định pháp luật), nên người sở hữu cần chú ý chuẩn hóa dữ liệu tài sản để thuận tiện giao dịch sau này.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trước khi đưa sản phẩm hoặc dự án vào kinh doanh, chủ đầu tư phải công khai đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cùng trang thông tin của doanh nghiệp, gồm pháp lý đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, hạn chế quyền sở hữu hoặc sử dụng (nếu có), tình trạng tranh chấp, thế chấp, hợp đồng ký kết với khách hàng và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Luật cũng quy định mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn phải gắn với quyền sử dụng đất; chủ sở hữu căn hộ chung cư, phần diện tích sàn hoặc công trình nhiều chủ sở hữu có quyền sử dụng đất theo hình thức sử dụng chung, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, thuê mua bất động sản không gắn với quyền sử dụng đất theo quy định.

Kiểm soát dòng tiền mua nhà, giữ lại 5% chờ sổ hồng

Với bất động sản hình thành trong tương lai, Luật cấm chủ đầu tư thu tiền dưới mọi hình thức để bảo đảm ký hợp đồng khi bất động sản, dự án hoặc quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật chưa đủ điều kiện kinh doanh. Đồng thời cấm ủy quyền cho bên khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán hay thuê mua (trừ trường hợp dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên theo quy định của Chính phủ).

Để được đưa vào kinh doanh, dự án phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, công trình đã khởi công, có giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng (hoặc thông báo khởi công và hồ sơ thiết kế nếu không phải cấp phép) và nghiệm thu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ, riêng nhà chung cư hoặc tòa nhà hỗn hợp có nhà ở phải có nghiệm thu hoàn thành phần móng.

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) siết chặt nhiều khâu từ chuẩn bị dự án, công khai hợp đồng đến thanh toán và bàn giao.

Khi đủ điều kiện, chủ đầu tư chỉ được thu đặt cọc tối đa 5% giá bán hoặc cho thuê mua, ghi rõ giá trong thỏa thuận và trừ vào lần thanh toán đầu tiên. Về thanh toán mua bán nhà ở, công trình hoặc phần diện tích sàn hình thành trong tương lai, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng (đã gồm đặt cọc), các lần sau theo tiến độ xây dựng nhưng tổng số trước khi bàn giao không quá 70% (hoặc không quá 50% nếu bên bán là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc diện quy định).

Với thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, lần đầu cũng không quá 30% (gồm đặt cọc) và tổng thanh toán trước khi bàn giao không quá 50%, phần còn lại tính thành tiền thuê trả hằng tháng trừ khi có thỏa thuận khác. Đáng chú ý, trước khi người mua hoặc thuê mua được cấp sổ hồng, bên bán hoặc cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; 5% còn lại chỉ thanh toán sau khi có sổ hồng hoặc khi tự nguyện làm thủ tục và đã nhận đủ hồ sơ xin cấp sổ hồng từ chủ đầu tư.

Minh bạch chuyển nhượng hợp đồng và tăng trách nhiệm sàn giao dịch, môi giới

Song song với việc giữ lại 5% đến khi có sổ hồng, Luật quy định trong vòng 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà ở cho bên mua hoặc từ khi bên thuê mua thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng, trừ trường hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục. Luật cũng quy định việc chuyển nhượng các hợp đồng kinh doanh bất động sản (như mua bán, thuê mua nhà ở, công trình, phần diện tích sàn hình thành trong tương lai; mua bán nhà ở, công trình, phần diện tích sàn có sẵn chưa có sổ hồng; thuê mua công trình có sẵn) khi chưa nộp hồ sơ cấp sổ hồng, không tranh chấp, không bị kê biên, cưỡng chế hoặc thế chấp (trừ khi bên nhận thế chấp đồng ý) và đáp ứng điều kiện kinh doanh; chủ đầu tư phải tạo điều kiện và không được thu phí liên quan đến chuyển nhượng hợp đồng.

Khi giao dịch qua trung gian, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch và môi giới phải thành lập doanh nghiệp (hoặc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo Luật), còn cá nhân hành nghề môi giới phải có chứng chỉ và làm việc trong doanh nghiệp sàn giao dịch hoặc doanh nghiệp môi giới. Chủ đầu tư phân phối qua sàn phải cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin sản phẩm đủ điều kiện; sàn giao dịch và doanh nghiệp môi giới phải kiểm tra pháp lý, công khai thông tin trung thực, cập nhật dữ liệu, bồi thường nếu gây lỗi, đào tạo hằng năm và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Kỳ vọng lập lại trật tự thị trường

Đón nhận thông tin Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua với những quy định siết chặt việc công khai thông tin quy hoạch, pháp lý và hợp đồng dự án, nhiều chủ sở hữu bất động sản bày tỏ sự đồng tình và kỳ vọng những bất cập kéo dài sẽ được giải quyết tận gốc.

Anh Nguyễn Đức Khoa, 38 tuổi, cư dân sinh sống tại hai tòa chung cư trong một khu đô thị ở phía Đông Hà Nội, chia sẻ: "Suốt hơn 2 năm kể từ ngày nhận nhà, cư dân hai tòa nhà chúng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian, công sức để đấu tranh bảo vệ không gian con đường đá phía trước tòa nhà, nơi từng được giới thiệu là điểm nhấn cảnh quan nối liền công viên 3 ha". Cái gốc của sự mệt mỏi này chính là việc thông tin quy hoạch và cam kết tiện ích ban đầu không được công khai minh bạch, rõ ràng ngay từ đầu trên một hệ thống pháp lý chuẩn mực để người mua đối chiếu.

Vì vậy, khi thấy Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) bắt buộc chủ đầu tư phải công khai đầy đủ, trung thực mọi hồ sơ quy hoạch, xây dựng, các hạn chế quyền sử dụng lên Hệ thống thông tin quốc gia, đồng thời nghiêm cấm hành vi làm sai lệch thông tin và buộc làm đúng hạ tầng đã phê duyệt, người mua nhà kỳ vọng thị trường sẽ minh bạch hơn, tránh được cảnh mua một đằng, nhận một nẻo như trước đây.

Con đường đá phía trước tòa nhà, nơi từng được giới thiệu là điểm nhấn cảnh quan nối liền công viên 3 ha, anh Nguyễn Đức Khoa và những cư dân tại đây đang đấu tranh để chủ đầu tư không biến thành đường di chuyển cho ô tô. Ảnh: Kim Thanh

Cùng chung góc nhìn về việc bảo vệ quyền lợi người mua nhà, chị Lê Thu Hằng, 45 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội, người từng mất gần 4 năm chờ đợi mới nhận được sổ hồng cho căn nhà của gia đình. Chị đánh giá cao quy định khống chế mức thu tối đa 95% trước khi có sổ hồng và việc gắn mã định danh điện tử cho bất động sản. Chị Hằng cho rằng việc giữ lại 5% giá trị hợp đồng cho đến khi cầm trên tay Giấy chứng nhận sẽ tạo áp lực thực chất buộc doanh nghiệp phải có trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình. Đồng thời mã định danh điện tử giúp người dân dễ dàng tra cứu lịch sử pháp lý, tránh rủi ro khi mua bán, chuyển nhượng.

Trong khi đó, anh Trần Minh Đức, 31 tuổi, đang tìm mua căn hộ tại phía Tây Hà Nội, nhận định việc cấm chủ đầu tư và các đơn vị phân phối thu tiền giữ chỗ trước khi dự án đủ điều kiện kinh doanh cùng mức đặt cọc tối đa 5% giúp những người mua nhà lần đầu như anh giảm áp lực tài chính và tránh rủi ro chôn vốn.

Ở phân khúc đất nền, ông Phạm Văn Hùng, 52 tuổi, trú tại thành phố Bắc Ninh, người từng dở khóc dở cười vì xuống tiền đặt cọc mua một lô đất dự án theo lời giới thiệu của môi giới tự do khi khu đất vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng và sau đó bị "ngâm" vốn suốt nhiều năm. Ông Hùng cho rằng việc Luật nghiêm cấm thu tiền dưới mọi hình thức khi quyền sử dụng đất chưa có hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện kinh doanh, đồng thời buộc chủ đầu tư và sàn giao dịch phải công khai hồ sơ pháp lý trung thực sẽ chặn đứng tình trạng "bán lúa non" đất nền, giúp người dân yên tâm hơn khi tích lũy tài sản.

Luật sư Nguyễn Phương Nam, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

Phân tích dưới góc độ thực thi pháp luật, luật sư Nguyễn Phương Nam, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, nhận định việc hoàn thiện khung pháp lý theo hướng minh bạch dữ liệu, siết dòng tiền đặt cọc và chuẩn hóa đội ngũ môi giới là bước tiến quan trọng giúp bảo vệ bên yếu thế là người mua nhà.

Tuy nhiên, từ nay đến thời điểm Luật chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2027 vẫn còn một khoảng thời gian chuyển tiếp đáng kể để các cơ quan quản lý hoàn thiện hệ thống dữ liệu và các doanh nghiệp rà soát lại quy trình hoạt động.

Theo luật sư Nguyễn Phương Nam, trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay, người dân khi tham gia giao dịch bất động sản cần tự bảo vệ bằng việc kiểm tra chéo hồ sơ pháp lý gốc thay vì chỉ tin vào tài liệu quảng cáo của nhân viên bán hàng, đặc biệt là văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan quản lý địa phương và giấy tờ giải chấp nếu dự án đang thế chấp ngân hàng.

Đồng thời, người mua cần tuyệt đối cảnh giác với các loại "thỏa thuận tư vấn", "phiếu giữ chỗ" biến tướng nhằm lách quy định về điều kiện mở bán. Với những người đang sở hữu nhà đất, việc rà soát lại toàn bộ giấy tờ pháp lý chính chủ và cập nhật thông tin căn cước công dân đồng bộ ngay từ bây giờ sẽ giúp quá trình tích hợp mã định danh điện tử bất động sản trên hệ thống quốc gia diễn ra thuận lợi, an toàn trong thời gian tới.

Với 94,39% đại biểu tán thành, sáng 21/11/2026 tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Luật gồm 10 chương, 63 điều (giảm 20 điều so với Luật năm 2023) và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, thay thế Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.