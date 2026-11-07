Cách thêm khuôn mặt thứ hai vào Face ID trên iPhone tiện lợi.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể mở khóa iPhone bằng diện mạo đã đăng ký ban đầu, chẳng hạn khi thay đổi kiểu tóc, đeo kính hoặc muốn thiết lập thêm một khuôn mặt khác. Để giải quyết nhu cầu này, Apple tích hợp tính năng Thiết lập diện mạo thay thế trong Face ID.

Bước 1: Truy cập phần cài đặt Face ID

Trước tiên, hãy mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone, sau đó cuộn xuống và nhấn vào Face ID & Mật mã. Đây là khu vực cho phép bạn quản lý tính năng nhận diện khuôn mặt cũng như mật khẩu bảo vệ thiết bị.

Truy cập phần cài đặt Face ID.

Khi màn hình yêu cầu xác thực, bạn cần nhập mật mã mở khóa iPhone để tiếp tục. Sau khi xác nhận thành công, các tùy chọn thiết lập Face ID sẽ được hiển thị để bạn thực hiện bước tiếp theo.

Bước 2: Kích hoạt tính năng thêm diện mạo mới

Tại giao diện Face ID & Mật mã, tìm và chọn Thiết lập diện mạo thay thế. Tùy chọn này cho phép iPhone ghi nhận thêm một diện mạo khác bên cạnh khuôn mặt đã đăng ký trước đó.

Kích hoạt tính năng thêm diện mạo mới.

Tiếp theo, màn hình sẽ xuất hiện hướng dẫn về cách sử dụng camera để quét khuôn mặt. Bạn chỉ cần nhấn Bắt đầu để khởi động quá trình nhận diện.

Bước 3: Tiến hành quét khuôn mặt lần thứ hai

Đặt iPhone cách khuôn mặt khoảng 25 - 50 cm, đồng thời điều chỉnh sao cho khuôn mặt nằm trọn trong khung tròn trên màn hình. Sau đó, từ từ xoay đầu theo hướng dẫn để camera TrueDepth ghi nhận các góc khác nhau trên khuôn mặt.

Bạn cần thực hiện thao tác quét hai lần theo vòng tròn để hệ thống thu thập đầy đủ dữ liệu nhận diện. Trong quá trình này, hãy giữ điện thoại ổn định và làm theo hướng dẫn hiển thị để tránh gián đoạn.

Bước 4: Lưu diện mạo thay thế vào iPhone

Khi hoàn thành hai lượt quét, iPhone sẽ hiển thị thông báo Face ID is now set up. Lúc này, bạn nhấn Done (Xong) để lưu thông tin vừa thiết lập.

Lưu diện mạo thay thế vào iPhone.

Sau khi hoàn tất, Face ID có thể nhận diện diện mạo thay thế để hỗ trợ mở khóa iPhone và xác thực các giao dịch thanh toán được hỗ trợ.

Như vậy, bạn đã thiết lập xong khuôn mặt thứ hai cho Face ID trên iPhone. Tính năng này mang đến sự thuận tiện khi diện mạo thay đổi hoặc khi cần thêm một người có thể mở khóa thiết bị. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng diện mạo thay thế cũng có quyền truy cập vào những tính năng được bảo vệ bằng Face ID, vì vậy bạn chỉ nên thiết lập khuôn mặt của người thực sự đáng tin cậy.