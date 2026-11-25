Ngày 25/11, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt dự án thành phần 15: Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn xã Thăng Phú.

Đà Nẵng phê duyệt thêm khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao. (Ảnh: Xã Thăng Phú).

Khu tái định cư này thuộc dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng.

Theo quyết định, dự án có tổng mức đầu tư hơn 121 tỷ đồng, gồm hai khu tái định cư: Tú Trà và Mỹ Trà. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án gần 10ha. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2029.

Quy mô dự án gồm xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật tại hai khu tái định cư với các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước và phòng cháy, chữa cháy, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh và hoàn trả hạ tầng hiện trạng theo hồ sơ thiết kế.

Được biết, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng được chia thành 31 dự án thành phần.

Trong đó, hai dự án thành phần chính thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng toàn tuyến và di dời hệ thống điện, nước, viễn thông, thủy lợi, giao thông ngầm; 29 dự án độc lập đầu tư xây dựng 20 khu tái định cư và 9 khu nghĩa trang.