Thêm không gian trải nghiệm tại các điểm đến

Du khách chụp ảnh check-in bên ngôi nhà lá trung quân

Tại Khu Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, bên cạnh Nhà trưng bày, Ban Quản lý bố trí thêm các điểm tham quan, chụp ảnh như khu trồng cây ăn trái, quầy hàng lưu niệm và nhà lá trung quân. Những không gian này vừa tạo điểm dừng chân cho du khách, vừa gợi nhắc cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trong những năm tháng kháng chiến.

Du khách đến tham quan, tìm hiểu và chụp ảnh lưu niệm tại khu căn cứ

Tại Di tích tháp Pô Sah Inư, Ban Quản lý di tích tạo điểm nhấn cho không gian tham quan bằng cách trưng bày hơn 40 bức ảnh từ tháng 6 đến nay. Với nội dung phong phú, giới thiệu danh lam, thắng cảnh, làng nghề và lễ hội văn hóa đặc sắc của tỉnh, các bức ảnh được bố trí dọc con đường dẫn lên tháp, giúp du khách vừa tản bộ, vừa ngắm nhìn và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa địa phương. Cách sắp đặt này góp phần làm phong phú trải nghiệm, biến tuyến đường tham quan thành không gian nghệ thuật mở, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan di tích và hoạt động trưng bày, giới thiệu hình ảnh địa phương.

Triển lãm ảnh tại các điểm tham quan ở Khu Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận phục vụ Nhân dân và du khách

40 bức ảnh được bố trí hai bên đường dẫn lên tháp

Du khách nước ngoài xem triển lãm ảnh tại Tháp Pô Sah Inư

Trong khi đó, tại điểm đến Tà Cú, du khách có thể kết hợp tham quan các công trình Phật giáo nổi tiếng như tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn, tượng Di Đà Tam Tôn với những trải nghiệm đa dạng giữa thiên nhiên. Vườn Hồng Hạc, tháp chuông gió lập kỷ lục Việt Nam cùng hoạt động trải nghiệm làm gốm Chăm mang đến những góc khám phá mới, để mỗi chuyến đi không chỉ có tham quan, chiêm bái mà còn có những khoảnh khắc vui vẻ, những bức ảnh lưu niệm mang dấu ấn riêng.

Xây dựng mô hình chim hồng hạc tại điểm đến Tà Cú

Việc bổ sung các không gian check-in, trưng bày và trải nghiệm góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch tại các điểm đến. Được bố trí phù hợp với cảnh quan và đặc trưng văn hóa địa phương, những không gian này vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách, vừa góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, khuyến khích du khách tìm hiểu sâu hơn các giá trị lịch sử, văn hóa của Lâm Đồng.

Nhu cầu du lịch ngày càng chú trọng trải nghiệm. Vì vậy, Ban Quản lý từng bước đổi mới hoạt động, kết hợp giới thiệu lịch sử với trải nghiệm văn hóa địa phương nhằm tăng sức hút cho di tích. Ông Võ Cáp, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ