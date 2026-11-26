Không khí tập luyện, rèn luyện sức khỏe của người dân phường Bình Thuận vào buổi sáng

Phát huy hiệu quả các không gian công cộng

Buổi sáng tại bờ hồ Văn Thánh, phường Bình Thuận, không khí trong lành, mặt hồ phẳng lặng, từng nhóm người dân bắt đầu ngày mới bằng những hoạt động vận động quen thuộc. Người cao tuổi thong thả đi bộ quanh hồ, một số lại dừng chân tại khu dụng cụ tập thể dục ngoài trời để khởi động, tập tay, chân. Từ khi được lắp đặt bộ dụng cụ tập thể dục ngoài trời, khu vực này trở thành điểm vui chơi, rèn luyện sức khỏe phục vụ người dân. Tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười nói tạo nên nhịp sinh hoạt vui tươi nơi không gian công cộng.

Đều đặn ra công viên tập thể dục, bà Đào Thị Nghinh, người dân tại tổ dân phố 1, phường Phan Thiết chia sẻ, trước đây, bà chủ yếu đi bộ quanh bờ hồ. Gần 1 tháng nay, khi có thêm các dụng cụ tập luyện, bà có thêm lựa chọn để rèn luyện sức khỏe. Với người lớn tuổi không có điều kiện đến phòng tập, những thiết bị được bố trí ở nơi công cộng rất thuận tiện, vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thể gặp gỡ, trò chuyện cùng những người có chung sở thích.

Ông Võ Minh Trường,Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Thuận cho biết: Bên cạnh bộ dụng cụ được lắp đặt tại công viên và bờ hồ Văn Thánh, địa phương còn lắp đặt một số dụng cụ phục vụ tập luyện lắp đặt tại sân Ban Chỉ huy Quân sự phường. Đây là những hạng mục được đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về Phát triển văn hóa, với tổng chi phí trên 300 triệu đồng. Việc bổ sung các thiết bị thể thao tại những điểm tập trung đông dân cư, khu vực công cộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ và người dân duy trì thói quen vận động, hướng đến mở rộng không gian sinh hoạt, rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Đưa thể thao về từng khu dân cư

Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, hệ thống sân bãi, cơ sở thể thao do tư nhân đầu tư trên địa bàn phường Bình Thuận cũng góp phần làm phong phú lựa chọn tập luyện của người dân. Hiện phường có 3 sân bóng đá cùng các sân pickleball, cầu lông, phòng tập yoga... phục vụ nhiều nhóm tuổi và sở thích khác nhau.

Việc mở rộng không gian rèn luyện thể thao cũng đang được các xã địa bàn nông thôn, ven biển ở phía Đông tỉnh quan tâm. Tại Nhà văn hóa thôn Tân Thắng, xã Sơn Mỹ, nơi đặt bộ tập thể dục hơn 1 tháng nay cũng trở nên đông vui hơn.

Với hơn 1.000 hộ dân, phần lớn làm nghề nông và nghề biển, việc có thêm dụng cụ tập luyện công cộng đã tạo thêm địa điểm vận động, vui chơi thuận tiện cho người dân ngay tại nơi sinh sống, nhất là người cao tuổi và trẻ em. Ngoài ra, nhiều điểm tập ngoài trời đã được xã bổ sung kịp thời từ nguồn kinh phí của địa phương và sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp. Có thể kể đến điểm tập tại thôn Tân Mỹ, thôn Bàu Giêng và khu vực sân UBND xã.

Mỗi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe.

Bà Trần Thị Đình Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Mỹ cho biết: Thông qua các hoạt động TDTT, tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia của Nhân dân bền chặt hơn. Mỗi người thêm ý thức chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cùng tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng lành mạnh, tích cực.

Trong khi đó, tại xã Hòa Thắng, việc phát triển không gian thể thao lại gắn với khai thác công năng các thiết chế văn hóa sẵn có. Thay vì chỉ phục vụ hội họp, sinh hoạt, sân bãi tại một số nhà văn hóa thôn được tận dụng, bố trí thành sân chơi cầu lông, pickleball... Cách làm này vừa phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, vừa đáp ứng nhu cầu vận động của người dân.

Khi có thêm điểm tập thuận tiện, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế, mỗi người sẽ có thêm động lực duy trì thói quen vận động. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống tinh thần phong phú và thúc đẩy phong trào TDTT ở cơ sở ngày càng phát triển.