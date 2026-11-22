Ông Phạm Định Phong, Phó cục trưởng Cục Di sản Văn hóa tặng hoa chúc mừng Bảo tàng Long Giang. (Ảnh: YẾN TRINH)

Những năm qua, bên cạnh hệ thống bảo tàng công lập, Đảng và Nhà nước ta có chủ trương khuyến khích xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư thành lập và hoạt động bảo tàng ngoài công lập (bảo tàng tư nhân). Sự ra đời của Bảo tàng Long Giang là minh chứng sinh động, đáng trân trọng cho chủ trương đúng đắn đó.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: YẾN TRINH)

Hiện bảo tàng đang lưu giữ hơn 4.000 hiện vật, trong đó có hơn 500 hiện vật tiêu biểu đã được lập danh mục. Các hiện vật có nội dung phong phú, chất liệu đa dạng kéo dài từ thời tiền sơ sử đến các thời kỳ lịch sử, với nhiều hiện vật đồ đá, đất nung, sành, gốm men, gỗ, kim loại... Mỗi hiện vật mang những dấu ấn riêng, phản ánh đời sống vật chất, tinh thần, trình độ sáng tạo và những giá trị văn hóa của cha ông.

Nhiều hiện vật được các nhà sưu tập thuộc Hội Cổ vật Tràng An Ninh Bình trao tặng cho bảo tàng. (Ảnh: YẾN TRINH)

Xuất phát từ tình yêu đối với di sản và khát vọng gìn giữ những giá trị lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau, Bảo tàng Long Giang được hình thành trên mảnh đất Cố đô Hoa Lư giàu truyền thống văn hiến. Không chỉ là nơi lưu giữ, trưng bày các hiện vật quý, bảo tàng còn hướng tới trở thành không gian kết nối quá khứ với hiện tại, lan tỏa tình yêu văn hóa và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình khẳng định, Sở luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các nhà sưu tập tư nhân sưu tầm, đăng ký di vật, cổ vật và hướng tới thành lập các bảo tàng ngoài công lập; đồng hành, hướng dẫn chuyên môn và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để Bảo tàng ngoài công lập Long Giang ngày càng phát triển chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại bảo tàng. (Ảnh: YẾN TRINH)

Ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm đam mê gìn giữ di sản của ông Nguyễn Mạnh Cường, nhà sáng lập Bảo tàng Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh mong muốn và đề nghị bảo tàng thường xuyên làm giàu thêm bộ sưu tập bằng những hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học; thực hiện tốt công tác bảo quản, kiểm kê để các hiện vật luôn được an toàn và bền vững với thời gian.

Bảo tàng được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến văn hóa hấp dẫn trong hành trình khám phá Ninh Bình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Bên cạnh đó, bảo tàng đổi mới phương thức trưng bày và giáo dục; ứng dụng công nghệ số, thuyết minh thông minh, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản cho thế hệ trẻ, giúp câu chuyện lịch sử và văn hóa trở nên sống động, gần gũi hơn với công chúng; chủ động phối hợp các cơ quan quản lý du lịch, các công ty lữ hành để đưa bảo tàng trở thành một điểm đến hấp dẫn trong hành trình tham quan của du khách khi đến với Cố đô Hoa Lư; tuân thủ chặt chẽ Luật Di sản văn hóa và các quy định của Nhà nước về hoạt động bảo tàng.

Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Bảo tàng Long Giang trở thành địa chỉ văn hóa, giáo dục truyền thống, thu hút đông đảo công chúng, học sinh, sinh viên và du khách đến tham quan, tìm hiểu.