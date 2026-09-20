Thêm khoản chi y tế, giáo dục được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân

Ai được áp dụng, những khoản chi nào được giảm trừ?

Quy định này được nêu tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP, mở thêm quyền lợi cho người nộp thuế, đồng thời góp phần giảm bớt áp lực từ những khoản chi thiết yếu của mỗi gia đình.

Đối tượng được hưởng chính sách giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Theo quy định, người nộp thuế được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với một số khoản chi cho y tế và giáo dục – đào tạo của chính mình và người phụ thuộc.

Đối tượng được hưởng chính sách là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Không phải mọi khoản chi y tế, giáo dục đều được giảm trừ. Nghị định quy định cụ thể phạm vi và mức tối đa như sau:

Chi phí khám bệnh, chữa bệnh: Các khoản chi khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước, thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả, được giảm trừ với tổng mức không quá 23 triệu đồng/năm.

Chi phí giáo dục – đào tạo: Các khoản chi tại cơ sở giáo dục – đào tạo trong nước được giảm trừ với tổng mức không quá 24 triệu đồng/năm. Khoản chi này gồm học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục – đào tạo và chi phí cho các kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục – đào tạo.

Điểm đáng lưu ý là đây là mức chi phí tối đa được giảm trừ trong năm, không có nghĩa người nộp thuế mặc nhiên được giảm đúng 23 triệu đồng tiền y tế hoặc 24 triệu đồng tiền giáo dục.

Muốn được giảm trừ, cần đáp ứng điều kiện gì?

Để các khoản chi được chấp nhận khi tính giảm trừ, người nộp thuế cần lưu ý ba nhóm điều kiện.

Thứ nhất, phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Riêng đối với khoản chi y tế, người nộp thuế còn phải có Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thứ hai, thông tin trên hóa đơn, chứng từ phải thể hiện người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế. Đây là căn cứ quan trọng để chứng minh khoản chi thực tế phát sinh cho đúng đối tượng.

Người nộp thuế cần lưu ý các điều kiện để các khoản chi được chấp nhận khi tính giảm trừ.

Thứ ba, khoản chi không được thanh toán từ nguồn khác. Các khoản đã được tài trợ, hỗ trợ hoặc trả thay bởi tổ chức, cá nhân; được chi từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc doanh nghiệp bảo hiểm dưới các hình thức khác sẽ không thuộc diện được giảm trừ.

Gia đình nên lưu ý gì để không bỏ lỡ quyền lợi?

Với những gia đình thường xuyên phát sinh chi phí khám, chữa bệnh hoặc có con đang đi học, việc lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ và hồ sơ liên quan ngay từ khi phát sinh khoản chi sẽ rất quan trọng.

Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế cần căn cứ vào chi phí thực tế phát sinh trong năm, kiểm tra xem từng khoản có đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định hay không trước khi kê khai giảm trừ vào thu nhập chịu thuế.

Nói cách khác, thay vì chờ đến cuối năm mới tập hợp giấy tờ, người nộp thuế nên tạo thói quen lưu lại hóa đơn, chứng từ của các khoản chi y tế và giáo dục ngay khi thanh toán.

Việc bổ sung cơ chế giảm trừ đối với một số khoản chi y tế, giáo dục – đào tạo là điểm mới đáng chú ý trong chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Ở góc độ đời sống, chính sách này hướng tới những khoản chi vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong ngân sách của nhiều gia đình: chăm sóc sức khỏe và đầu tư cho giáo dục. Khi đáp ứng đúng điều kiện, người nộp thuế có thêm cơ sở để giảm thu nhập chịu thuế tương ứng với các khoản chi đủ điều kiện.

Để tận dụng chính sách, điều quan trọng với mỗi người nộp thuế là nắm rõ phạm vi được giảm trừ, theo dõi chi phí thực tế và lưu giữ đầy đủ chứng từ. Đây cũng là cách chủ động bảo đảm quyền lợi của mình khi thực hiện quyết toán thuế.