Thêm kênh kết nối thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn cho biết, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước ngày càng được quan tâm thúc đẩy, trong đó Bộ Công Thương hai nước luôn duy trì trao đổi, phối hợp trong nhiều lĩnh vực.

“Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào”, với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”, chương trình giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Việt Nam và Lào, tạo cơ hội để người tiêu dùng Thủ đô, khách tham quan tại Hà Nội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm của hai nước.

Quan trọng hơn, Tuần lễ tạo không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất hai nước gặp gỡ, tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp.

Theo ông Sơn, những kết nối được hình thành tại đây sẽ tiếp tục được duy trì sau chương trình, góp phần đưa sản phẩm của Việt Nam và Lào đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở rộng hơn nữa các kênh hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Lào và các cơ quan liên quan, thúc đẩy những hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần đưa quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Còn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào, bà Khamphao Ernthavanh cho rằng, Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Đại sứ, việc đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, kết nối trực tiếp, sẽ góp phần chuyển các thỏa thuận hợp tác thành những hoạt động cụ thể trên thị trường. Qua đó, Tuần lễ không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn mở thêm các kênh kết nối thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Các sản phẩm tại Tuần lễ thu hút du khách tham quan.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đây là lần đầu tiên các sản phẩm đặc sản, độc đáo của Việt Nam và Lào cùng được giới thiệu trong một không gian chung tại tuyến phố trung tâm của Thủ đô. Sự hiện diện của sản phẩm hai nước không chỉ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, mà còn tạo điểm kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường.

Sản phẩm thủ công của Lào được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam.

Đặc biệt, với doanh nghiệp Lào, Tuần lễ là dịp tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam, tìm hiểu nhu cầu thị trường và kết nối với các đối tác trong nước, từ đó mở rộng khả năng đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam.

Tại Tuần lễ, khu vực hàng hóa Lào giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng như: gạo nếp Yodsam, Champahom; thịt trâu Laofood, thịt bò Deejai, chè cổ thụ Lanxiang, Xiêng Khoảng, Somnuek, bia Lào, tinh dầu, khăn và cà-vạt. Đây là nhóm những sản phẩm đặc trưng của Lào, được lựa chọn tham gia chương trình nhằm tiếp cận người tiêu dùng Hà Nội cũng như du khách tham quan, mua sắm.

Cùng với các sản phẩm đặc trưng của Lào, không gian hàng Việt quy tụ các sản phẩm được lựa chọn từ nhiều vùng, miền, như: chả cốm Việt Hương, bánh chả Hà Nội, ô mai Hồng Lam, tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu, nước mắm Luận Nghiệp, kẹo cu đơ Lệ Phương, muối tôm Kim Giang, lạp sườn Tùng Dương, đông trùng hạ thảo Sukova, các sản phẩm từ dừa của Lương Quới và mỹ phẩm thuần chay của HTX Hà Nội Xanh.