Sáng 25/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế ban hành lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) về hạ du, nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó mưa lũ. Trước đó, hồ chứa Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương cũng đã tiến hành điều tiết nước về hạ du từ chiều 24/11.

Hồ thủy điện Hương Điền được yêu cầu tăng lưu lượng điều tiết nước về hạ du để ứng phó mưa lũ.

Theo lệnh vận hành, bắt đầu từ 10h sáng 25/11, hồ thủy điện Hương Điền tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin, với tổng lưu lượng khoảng 220-700 m3/s, trong đó lưu lượng qua tuabin 180 m3/s. Việc điều chỉnh vận hành sẽ tùy theo lưu lượng nước thực tế về hồ.

Trước thời điểm tăng mức điều tiết, mực nước hồ Hương Điền ở cao trình 56,73 m, lưu lượng nước về hồ 641 m3/s, trong khi lưu lượng qua tuabin là 177 m3/s.

Cơ quan chức năng yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh đến vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về hồ và mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc để chủ động phòng tránh ngập lụt.

Các địa phương thuộc vùng hạ du hồ Hương Điền được yêu cầu thông báo đến người dân, nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Đơn vị quản lý thủy lợi phải tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống, bảo đảm khả năng thoát lũ.

Trước đó, từ 15h ngày 24/11, hồ thủy lợi Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương bắt đầu điều tiết nước về hạ du, với tổng lưu lượng dự kiến 380-480 m3/s, gồm 300-400 m3/s qua tràn và 80 m3/s qua nhà máy thủy điện.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, từ ngày 25 đến 27/11, lưu vực sông Hương có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-220 mm, có nơi trên 300 mm. Mưa lớn diện rộng trên lưu vực sông Hương có khả năng kéo dài đến hết tháng 11.

Theo cơ quan chức năng TP. Huế, trước diễn biến mưa lũ phức tạp và việc các hồ chứa tăng điều tiết nước, nguy cơ ngập lụt tại vùng hạ du cần được đặc biệt lưu ý. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát thông báo từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đồng thời chủ động phòng tránh, không đi lại hoặc tổ chức các hoạt động trên sông, suối khi nước dâng cao, chảy xiết.