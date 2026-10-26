Thêm HLV Premier League nguy cơ bị sa thải cùng Carrick

HLV Sage nguy cơ cao bị sa thải.

Tương lai của Carrick ngày càng bất định sau chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng của MU. Tối 25/10, thất bại 0-3 trước Bournemouth tiếp tục đẩy đội chủ sân Old Trafford vào tình thế báo động, đồng thời khiến chiếc ghế của nhà cầm quân người Anh lung lay dữ dội.

Những kết quả nghèo nàn khiến MU chao đảo bất chấp kỳ vọng lớn dành cho Carrick trước mùa giải. Với một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh các vị trí cao, việc chỉ giành 7 điểm sau 8 vòng là thành tích khó chấp nhận. Nếu không sớm tìm ra lời giải cho cuộc khủng hoảng, Carrick có thể phải trả giá bằng chính vị trí của mình.

Tình cảnh của Pierre Sage tại Crystal Palace cũng chẳng khá hơn. Thất bại 0-2 trước Newcastle khiến đội bóng thành London nhận trận thua thứ 5 sau 8 vòng, tiếp tục sa sút sau thảm bại 0-5 trước Brighton ở vòng đấu trước.

Đáng lo ngại hơn, Palace bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng ở cả hai đầu sân. Đội bóng của Sage thường xuyên để thủng lưới ít nhất hai bàn mỗi trận, trong khi khả năng tận dụng cơ hội không đủ để bù đắp những sai lầm nơi hàng phòng ngự.

Sage mới tiếp quản Crystal Palace được 4 tháng và ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại trong hợp đồng không thể bảo đảm chiếc ghế của ông nếu thành tích tiếp tục đi xuống. Thất bại liên tiếp cùng vị trí thứ 17 khiến áp lực ngày càng đè nặng lên chiến lược gia người Pháp.

Điểm đáng chú ý là cả MU lẫn Crystal Palace đều đang đứng sát khu vực nguy hiểm, cùng có 7 điểm sau 8 vòng. Một bên là đội bóng giàu tham vọng nhưng liên tục gây thất vọng, bên còn lại đang chật vật tìm kiếm sự ổn định để tránh cuộc chiến trụ hạng.