Sáng 21-11, với 466/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Luật gồm 13 chương, 112 điều, có hiệu lực từ ngày 1-7-2027. Riêng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo luật mới được ban hành để áp dụng từ ngày 1-1-2028.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 21-11. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Một trong những nội dung đáng chú ý của luật là bổ sung, đa dạng hóa các hình thức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Theo đó, việc bồi thường về đất trước hết được thực hiện bằng hình thức giao đất hoặc cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi.

Trường hợp địa phương không có quỹ đất cùng mục đích để bồi thường nhưng có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở và người bị thu hồi đất có nhu cầu, có thể xem xét bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác hoặc bằng nhà ở.

Nếu không có đất, nhà ở để bồi thường thì thực hiện bồi thường bằng tiền, trừ trường hợp thu hồi đất ở, nhà ở. Trường hợp địa phương có quỹ đất, quỹ nhà ở nhưng người bị thu hồi đất không có nhu cầu nhận đất, nhận nhà thì cũng được bồi thường bằng tiền.

Như vậy, bên cạnh phương án bồi thường bằng tiền hoặc bố trí đất tái định cư, quy định mới tạo thêm sự linh hoạt trong lựa chọn hình thức bồi thường, phù hợp với nhu cầu của người dân và điều kiện quỹ đất, quỹ nhà ở tại từng địa phương.

Một điểm đáng chú ý khác là người có đất bị thu hồi, nếu có nhu cầu, có thể hoán đổi phần diện tích đất ở bị thu hồi sang phần đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp còn lại của thửa đất sau thu hồi. Việc hoán đổi cũng có thể thực hiện sang thửa đất khác thuộc quyền sử dụng của người đó trong địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi, theo quy định của Chính phủ.

Đối với tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại do thu hồi đất như nhà ở, công trình xây dựng, cây trồng, vật nuôi, người có tài sản được bồi thường theo quy định. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành đơn giá bồi thường phù hợp với tình hình thực tế địa phương và xem xét điều chỉnh khi có biến động.

Đáng lưu ý, ngay cả trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường về đất nhưng có chi phí đầu tư vào đất còn lại chưa thu hồi hết, người sử dụng đất vẫn được xem xét bồi thường các khoản chi phí hợp lý. Trong đó có chi phí san lấp mặt bằng, cải tạo đất, tăng độ màu mỡ, thau chua rửa mặn, chống xói mòn và gia cố khả năng chịu lực phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Luật cũng quy định rõ một số trường hợp không được bồi thường về đất, gồm đất Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hằng năm; đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND cấp xã và đất do cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý, trừ phần diện tích đang có người sử dụng đủ điều kiện được bồi thường.