Thêm hành trình trải nghiệm về xứ Trà

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 là dịp để sản phẩm này bước vào khai thác thực tế, gắn hành trình đường sắt với văn hóa trà, di sản và các điểm đến của tỉnh.

Các đại biểu, hành khách trải nghiệm trên chuyến tàu Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: TL

Việc khai thác tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên phục vụ du lịch đã được nghiên cứu từ cuối năm 2024. Tỉnh phối hợp với ngành đường sắt khảo sát mô hình, vận hành thử tàu và xây dựng phương án khai thác gắn với văn hóa trà.

Chuyến tàu ngày 28/12/2024 và chương trình “Hành trình Xuân - Về xứ Trà” tháng 3-2025 là những bước thử nghiệm cụ thể. Qua đó, phương án tổ chức tour, quảng bá văn hóa trà và kết nối điểm đến tiếp tục được hoàn thiện.

Ngày 16/9/2026, UBND tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030.

Hai bên thống nhất phối hợp hoàn thiện Đề án phát triển tàu du lịch. Hành trình dự kiến qua Gia Lâm, Đông Anh, Phổ Yên, Lưu Xá và kết nối với các khu, điểm du lịch của tỉnh.

Chương trình hợp tác hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch đường sắt có tính liên kết, với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thưởng trà trên tàu; giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản tại nhà ga và điểm đến; kết nối dịch vụ vận chuyển, tham quan, trải nghiệm, lưu trú.

Ga Lưu Xá được định hướng thành điểm đón khách, không gian văn hóa và cửa ngõ kết nối với hệ thống điểm đến của tỉnh. Văn hóa trà được xác định là nội dung xuyên suốt, tạo dấu ấn riêng cho hành trình Hà Nội - Thái Nguyên.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 tạo cơ hội để ý tưởng được đưa vào khai thác thực tế. “Chuyến tàu di sản” dự kiến hoạt động trên tuyến Hà Nội - Thái Nguyên và ngược lại, góp phần quảng bá Festival, văn hóa trà và các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Sau thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, đây là dịp để sản phẩm tiếp cận trực tiếp với du khách và được kiểm chứng qua hoạt động thực tế.

Để tuyến du lịch đường sắt phát huy hiệu quả, các dịch vụ vận chuyển, tham quan, trải nghiệm, lưu trú, ẩm thực và hướng dẫn cần được kết nối thành một hành trình thống nhất.

Doanh nghiệp lữ hành và các cơ sở dịch vụ địa phương có vai trò quan trọng trong xây dựng tour, đưa sản phẩm trà, OCOP vào chuỗi trải nghiệm. Kinh nghiệm từ quá trình khảo sát, vận hành thử từ cuối năm 2024 là cơ sở để tỉnh Thái Nguyên và ngành đường sắt tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, mở rộng kết nối thị trường khách Hà Nội với văn hóa trà, di sản, cảnh quan và những giá trị đặc trưng của xứ Trà.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 là dấu mốc đưa sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên vào vận hành. Khi được duy trì ổn định, tuyến tàu sẽ tạo thêm không gian kết nối giao thông, du lịch và dịch vụ, góp phần đưa những giá trị đặc trưng của xứ Trà đến gần hơn với du khách. Qua đó hình thành thêm một sản phẩm du lịch có bản sắc, tạo sức hút cho hành trình khám phá Thái Nguyên.