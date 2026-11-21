Những nội dung này được quy định tại Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 3 Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND về đối tượng, mức hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 22-11-2026.

Niềm vui của người lao động

Với công nhân có thu nhập còn hạn chế, sự quan tâm, hỗ trợ vào dịp cuối năm mang ý nghĩa thiết thực. Chị Nguyễn Thị Minh, công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 chia sẻ: “Cuối năm, công nhân phải lo nhiều khoản chi tiêu, từ tiền sinh hoạt, tiền học của con đến mua sắm, chuẩn bị Tết. Với thu nhập còn hạn chế, khoản nào cũng phải tính toán nên những tháng cuối năm thường khá chật vật. Vì vậy, việc thành phố tăng số lượng công nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ Tết khiến chúng tôi rất vui. Khoản hỗ trợ tuy không quá lớn nhưng giúp gia đình có thêm chi phí trang trải, mua sắm Tết. Chúng tôi cũng thấy mình được quan tâm, chia sẻ”.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thị Bích Thủy tặng quà công nhân vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thị Bích Thủy, việc sửa đổi, bổ sung chính sách xuất phát từ thực tế một bộ phận công nhân lao động vẫn gặp khó khăn về việc làm, thu nhập và điều kiện sinh hoạt. Qua khảo sát tại doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, mất việc làm, giảm thu nhập, đơn thân nuôi con nhỏ hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết cần được quan tâm, hỗ trợ.

Bà Bùi Thị Bích Thủy cho biết: Điểm mới của chính sách năm nay là số đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ Tết khoảng 20 ngàn người, nhiều hơn 5 ngàn người so với năm trước. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Việc tăng số người thụ hưởng nhằm giúp thêm nhiều trường hợp khó khăn có điều kiện đón Tết đầy đủ, ấm áp hơn.

“Giá trị của chính sách không chỉ nằm ở số tiền hỗ trợ mà còn ở tình cảm, sự quan tâm và thông điệp không để NLĐ khó khăn bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết” - bà Thủy nhấn mạnh.

Để hỗ trợ đúng đối tượng, Công đoàn thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp rà soát, lập danh sách NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; ưu tiên những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, mất việc làm, giảm thu nhập, đơn thân nuôi con nhỏ và công nhân xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quá trình xét chọn được kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế trùng lặp, bỏ sót đối tượng. Việc trao hỗ trợ cũng được tổ chức trước Tết để NLĐ chủ động chuẩn bị đón xuân. Bên cạnh nguồn ngân sách thành phố, tổ chức Công đoàn tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp, vận động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo cho đoàn viên, NLĐ.

Rà soát, bổ sung thêm

Cùng với tăng số lượng đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ, nghị quyết lần này còn sửa đổi, bổ sung một số quy định về đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán. Các nội dung điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở rà soát thực tế, bổ sung những nhóm đối tượng chưa được quy định đầy đủ trong chính sách trước đây.

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam (phường Biên Hòa) trao hỗ trợ cho gia đình công nhân khó khăn. Ảnh: C.Đ

Cụ thể, ở nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng thuộc các cơ quan, đơn vị có liên quan, nghị quyết bổ sung một số đơn vị sau khi rà soát phạm vi quản lý, nguồn kinh phí và mối quan hệ phối hợp với địa phương. Theo đó, bổ sung Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Trại giam Tống Lê Chân; Đài Khí tượng thủy văn thành phố.

Nghị quyết cũng điều chỉnh, bổ sung nhân viên các bệnh viện công lập thuộc UBND thành phố được chi trả từ nguồn thu của đơn vị. Trong đó có nhân viên tại các bệnh viện công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc Sở Y tế.

Nghị quyết cũng bổ sung quy định hỗ trợ đối với những người thường trú trên địa bàn thành phố, đã có hồ sơ do ngành nội vụ quản lý hoặc có quyết định hưởng trợ cấp một lần nhưng chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Đây là những đối tượng thuộc các diện được quy định tại các văn bản nêu trong nghị quyết về chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, quân nhân, công an, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và một số nhóm đối tượng khác. Danh sách các trường hợp được hỗ trợ do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hoặc Công an thành phố cung cấp.

Đối với nhóm phạm nhân, trại viên và học viên, nghị quyết bổ sung phạm nhân tại Trại giam Tống Lê Chân thuộc Bộ Công an vào diện được hỗ trợ. Các nhóm đã được quy định trước đây gồm: phạm nhân tại cơ sở giam giữ do lực lượng công an địa phương quản lý, trại viên, học viên tại Trường Giáo dưỡng số 4 và phạm nhân tại Trại giam Xuân Lộc, tiếp tục thuộc diện được hỗ trợ.

Theo tờ trình của UBND thành phố, tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách hỗ trợ Tết theo các nội dung rà soát, bổ sung là hơn 42 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn hợp pháp khác.

Trình bày báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố ngày 11-11 vừa qua, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huỳnh Việt Cường đánh giá: Việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ Tết Nguyên đán, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết. Chính sách còn thể hiện sự tri ân, phát huy truyền thống “đền ơn đáp nghĩa” và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.