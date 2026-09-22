Thêm hàng loạt xe tăng M1A2SEPv3 Abrams tối tân áp sát biên giới Nga

Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz công bố.

Các xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) nói trên sẽ sớm được chuyển giao cho Sư đoàn Cơ giới số 18.

Theo trang Defence24, tính cả lô chiến xa này, quân đội Ba Lan hiện đã có hơn 300 xe tăng thuộc dòng Abrams trong biên chế.

Nhà sản xuất Mỹ General Dynamics Land Systems đã giao 217 trong số 250 chiếc MBT phiên bản M1A2SEPv3 theo hợp đồng.

Để hoàn tất việc cung ứng, vẫn còn 33 chiếc nữa cần được bàn giao, dự kiến ​​sẽ đến nước này vào quý IV năm nay.

Tổng cộng 333 xe tăng Abrams đã được giao cho Ba Lan, bao gồm 116 chiếc thuộc phiên bản M1A1FEP và 217 chiếc biến thể M1A2SEPv3.

Theo cơ cấu này, 348 chiếc MBT sẽ được biên chế vào 6 tiểu đoàn xe tăng của Sư đoàn Cơ giới số 18, mỗi tiểu đoàn sẽ có 58 xe. Thêm 18 xe tăng nữa sẽ được chuyển giao cho tiểu đoàn tại Trung tâm Huấn luyện Lục quân.

Hợp đồng mua 250 chiếc M1A2SEPv3 được ký kết với giá trị 4,75 tỷ USD.

Thỏa thuận này cũng quy định việc cung cấp 26 xe cứu hộ bọc thép M88A2 Hercules, 17 xe bắc cầu M1110 JAB, đạn dược và gói hậu cần.

Những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1FEP Abrams đầu tiên của Lực lượng Vũ trang Ba Lan.

Phiên bản nâng cấp của xe tăng Abrams dành cho Ba Lan được trang bị lớp giáp bảo vệ tăng cường với hệ thống phòng vệ chủ động Trophy, hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số được cập nhật với kênh liên kết dữ liệu cho đạn dược AMP có thể lập trình và kính ngắm ảnh nhiệt IFLIR thế hệ thứ 3.

Những cải tiến kỹ thuật chính khác bao gồm bộ nguồn phụ trợ bên trong để cấp điện cho các thiết bị điện tử khi động cơ tắt, hệ thống tự chẩn đoán VHMS và hệ thống liên lạc kỹ thuật số an toàn được cập nhật.

Hợp đồng thứ hai, ký ngày 4/1/2023, trị giá 1,4 tỷ USD, quy định việc mua 116 xe tăng M1A1FEP, 12 xe M88A2, 8 xe bắc cầu M1110 và 26 xe sửa chữa M1152A1 NG SECM.

Theo Defense24