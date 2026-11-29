Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec mới đây đã công bố kế hoạch chi tiết nhằm nối lại sản xuất quy mô lớn máy bay ném bom chiến lược siêu âm mang tên lửa Tu-160M "Thiên nga trắng".

Cụ thể, Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC - đơn vị trực thuộc Rostec) và Công ty cổ phần Tupolev đã tiết lộ một dự án quy mô lớn nhằm đẩy mạnh sản xuất oanh tạc cơ Tu-160M hiện đại hóa.

Đại diện UAC cho biết, chiếc máy bay ném bom siêu âm Tu-160M chế tạo mới đầu tiên, lớn nhất và nặng nhất trong phân khúc trên quy mô toàn thế giới, đã cất cánh vào năm 2022, và Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã nhận thêm 2 chiếc nữa vào cuối năm 2025.

"Kế hoạch của chúng tôi là sản xuất mới 10 máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160M nữa để tăng cường thành phần không quân cho bộ ba hạt nhân", thông báo của UAC nói rõ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết thêm, Tu-160M ​​vẫn là một máy bay đặc biệt khi nắm giữ 46 kỷ lục thế giới chính thức, bao gồm cả quãng đường bay xa nhất và thời gian hoạt động dài nhất.

Bên cạnh đó theo Tổng Giám đốc Tupolev - ông Yuri Abrosimov, khoảng 80% hệ thống và thiết bị của máy bay đã được hiện đại hóa, bao gồm điện tử hàng không, điều khiển vũ khí, thiết bị dẫn đường... đều được cập nhật hoàn toàn, động cơ cũng trải qua nâng cấp.

Về ngoại hình, máy bay vẫn giữ vẻ ngoài dễ nhận biết với đôi cánh có thể thay đổi hình dạng, (cánh cụp cánh xòe) nhưng được phát triển trên nền tảng công nghệ hoàn toàn mới, thông qua sử dụng rộng rãi công nghệ số.

Ông Abrasimov nhấn mạnh: "Thành tựu chính không chỉ đơn thuần nằm ở việc nâng cấp 'nội bộ', mà là khôi phục thực sự các chuỗi sản xuất và công nghệ đã bị mất sau tan rã của Liên bang Xô Viết".

"Sau năm 1991, sự hợp tác của hàng trăm doanh nghiệp từ các nước cộng hòa khác nhau thuộc Liên Xô đã tan vỡ, dẫn đến không thể tiếp tục dây chuyền lắp ráp Tu-160".

"Để tiếp tục sản xuất, cần phải thiết lập lại nguồn cung nguyên vật liệu và bán thành phẩm (bao gồm cả các sản phẩm cán titan), chứng nhận đối với các nhà cung cấp trong nước, số hóa tài liệu và nắm vững mọi quy trình độc đáo".

Đại diện UAC nói rõ, Nhà máy Hàng không S.P. Gorbunov Kazan đã hiện đại hóa hệ thống hàn chùm tia điện tử và hệ thống ủ chân không cho cấu trúc titan, thay thế khoảng 90% thiết bị.

Những công nghệ này rất quan trọng cho việc sản xuất phần thân giữa và các bộ phận cấu trúc khác của máy bay ném bom chiến lược siêu âm. Một môi trường kỹ thuật số thống nhất đã được tạo ra để mọi phòng thiết kế và doanh nghiệp của UAC hoạt động.

Như đã chỉ ra, việc nối lại sản xuất hàng loạt Tu-160 là bước tiến quan trọng hướng tới giành lại chủ quyền công nghiệp và công nghệ của đất nước. Hiện tại Nga đã có thể tự thiết kế, sản xuất và hiện đại hóa một trong những loại máy bay phức tạp nhất thế giới.

Đây là thành tựu quan trọng, bởi hiện tại chỉ có 3 quốc gia trên thế giới đủ khả năng sản xuất máy bay ném bom chiến lược tầm xa liên lục địa có thể mang vũ khí hạt nhân, bao gồm Nga, Mỹ và Trung Quốc.