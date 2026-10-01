Thêm hàng chục bị can bị khởi tố trong vụ án về xuất khẩu sầu riêng

Số bị can tăng lên 39 người với 6 tội danh

Theo Đại tá Phạm Trường Giang - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 39 bị can về 6 tội danh, trong đó có tội Đưa, Nhận hối lộ.

So với thông báo gần nhất của Bộ Công an vào tháng 11/2025 (khởi tố 17 bị can), số lượng bị can trong vụ án đã tăng thêm 22 người.

Trong giai đoạn đầu, cơ quan chức năng đã khởi tố các bị can như: Hoàng Bá Nghị (Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho), Đinh Hoàng Thiện (Giám đốc công ty), Lê Sỹ Nghị, Nguyễn Trường, Trần Đăng Ninh (Giám đốc Retaq), Vũ Đức Hải cùng một số cá nhân khác về tội Nhận hối lộ; Phạm Thành Trí (Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam) về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối khi người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; cùng các bị can khác về tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Do Hoàng Bá Nghị đã bỏ trốn khi cơ quan chức năng tổ chức thi hành lệnh bắt, ngày 11/12/2025, C03 đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can này.

Đại tá Phạm Trường Giang - Phó Cục trưởng Cục C03.

Thao túng mã số vùng trồng và giấy kiểm nghiệm

Kết quả điều tra xác định, trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đã xảy ra tình trạng mua bán mã số vùng trồng, giấy kiểm nghiệm và vi phạm về kế toán.

Các sai phạm này khiến nông sản xuất khẩu không đúng nguồn gốc, không bảo đảm tiêu chuẩn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nông sản Việt Nam.

Mở rộng điều tra, ngày 28/7, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Trung (khi đó là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và ông Nguyễn Quang Hiếu (Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bà Nguyễn Thị Hà (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7) và bà Bế Thị Thu Hiền (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn) bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành chính sách trái pháp luật, tạo ra "giấy phép con" để trục lợi số tiền đặc biệt lớn; đồng thời chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng và mua bán trái phép mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Liên quan đến các vi phạm trên, ông Hoàng Trung đã bị khai trừ khỏi Đảng ngày 28/7 và bị Thủ tướng quyết định kỷ luật buộc thôi việc.