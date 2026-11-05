Thêm hai vụ nghi ngộ độc thực phẩm từ bánh mì ở Quảng Ngãi

Ngày 5/11, UBND xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, qua xác minh ban đầu địa phương ghi nhận có tổng cộng 5 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 4 người đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, 1 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà. Các bệnh nhân có triệu chứng nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy và sốt.

Các trường hợp này nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Cô Th, thôn Định Tân và Cô H thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, cơ sở bánh mì Cô Th do bà Dương Thị Th làm chủ chưa có hồ sơ pháp lý. Khu vực kinh doanh nằm gần nguồn ô nhiễm môi trường; xe bánh mì chưa bảo đảm vệ sinh, việc bảo quản thực phẩm chưa đúng quy định và không thực hiện lưu mẫu thức ăn hằng ngày.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được điều trị tại bệnh viện.

Đối với cơ sở bánh mì Cô H do bà Dương Thị H làm chủ, đoàn kiểm tra cũng xác định cơ sở chưa có hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã thu dọn và nghỉ bán nên đoàn không thể lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm. Qua xác minh nguồn nguyên liệu, cả hai cơ sở cho biết sử dụng nước chan và bơ lấy từ một cơ sở bánh mì tại xã Tịnh Khê; các nguyên liệu còn lại được mua tại chợ và tự chế biến.

Ngày 4/11, đoàn kiểm tra đã lấy 5 mẫu thực phẩm tại xe bánh mì Cô Th, gồm chà bông, bơ, nước sốt, nước chan và chả heo, bàn giao cho Chi cục An toàn thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

UBND xã Đông Sơn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe các bệnh nhân, khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Đồng thời, địa phương rà soát các cơ sở kinh doanh bánh mì, xe bánh mì lưu động trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê cũng cho biết cũng ghi nhận 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn.

Phạt chủ bánh mì Bà Được gần 86 triệu đồng sau vụ 175 người ngộ độc

UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 4/11 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Th (trú phường Cẩm Thành), chủ xe bánh mì Bà Được, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người bị ảnh hưởng (Báo Công an nhân dân đã đưa tin).

Bà Th bị xử phạt tổng cộng gần 86 triệu đồng về hai hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Cụ thể, xử phạt 750.000 đồng đối với hành vi để thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn, có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên, cụ thể là 175 người, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt 85 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, chủ xe bánh mì Bà Được còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng. Đồng thời, bà Th phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị đối với những người bị ngộ độc. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Quyết định xử phạt xác định bà Th có một tình tiết giảm nhẹ là tự nguyện bồi thường thiệt hại cho những người bị ngộ độc thực phẩm; không có tình tiết tăng nặng.