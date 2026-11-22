Sáng 21.11, Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Một thay đổi liên quan trực tiếp đến người lao động là bổ sung hai ngày nghỉ hưởng nguyên lương: Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Luật có hiệu lực từ ngày 1.3.2027, đưa số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương hằng năm lên 13 ngày.

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra sáng 21.11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và diễu hành di sản kéo dài đến ngày 24.11. Ảnh: Tuấn Đông

Không phải đợi đến năm 2027

Về thời điểm áp dụng, ngày nghỉ 27.7 bắt đầu từ năm 2027, còn Ngày Văn hóa Việt Nam đã được thực hiện trong năm 2026 theo Nghị quyết 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong Công văn 2625/CVL-ĐKLĐ ngày 6.11.2026, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ xác định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24.11.2026. Nghị quyết làm căn cứ cho quyền lợi này đã có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.

Với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, phương án được chấp thuận là nghỉ một ngày 24.11, không hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hằng tuần. Vì vậy, không thể mặc nhiên hiểu đây là kỳ nghỉ bốn ngày từ thứ Bảy đến thứ Ba.

Sự phân biệt ấy rất thiết thực khi các gia đình đang tính chuyện đi lại, chăm sóc con nhỏ hoặc bố trí công việc đầu tuần. Một ngày nghỉ hưởng nguyên lương và một kỳ nghỉ kéo dài là hai phương án khác nhau; chỉ cần hiểu nhầm, kế hoạch của cả gia đình có thể bị đảo lộn.

Với người làm việc tại doanh nghiệp, việc cần làm lúc này là xem thông báo bố trí lịch làm việc của đơn vị, xác định rõ ngày nghỉ và ca trực nếu có. Đừng lấy một lịch nghỉ riêng được chia sẻ trên mạng làm lịch chung cho mọi nơi.

Biết lịch sớm để ngày nghỉ có ý nghĩa

Luật vừa được thông qua còn quy định Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm sau trước ngày 30.9 hằng năm, căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo sớm có giá trị vượt ra ngoài việc thuận tiện đặt vé. Người lao động cần biết để thu xếp thời gian, doanh nghiệp cần biết để tổ chức sản xuất, các cơ sở văn hóa cần biết để chuẩn bị chương trình và nhân lực phục vụ công chúng.

Một ngày dành cho văn hóa sẽ trở nên gần gũi khi người dân có thể sử dụng nó theo nhu cầu của mình: đưa con đến bảo tàng, xem một chương trình nghệ thuật, thăm người thân hay dành thời gian đọc sách. Quyền nghỉ được xác lập trong văn bản, chất lượng ngày nghỉ được tạo nên từ những lựa chọn cụ thể ấy.