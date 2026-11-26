Đại diện Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh Ninh Bình dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ Nguyễn Văn Thới.

*Ngày 26/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Đồng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Văn Thới từ Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) về Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Khang.

Tới dự có đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (GĐLS) tỉnh, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thới sinh năm 1948 trong một gia đình nông dân nghèo nhưng giàu lòng yêu nước tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng thôn Uy Bắc, xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (nay là thôn Đồng Quảng, xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình). Liệt sĩ là người con thứ năm trong gia đình có tám anh chị em. Bố mẹ liệt sĩ đã mất.

Sau khi học xong Trường phổ thông, chàng thanh niên Nguyễn Văn Thới đã hăng hái viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bắt đầu bước vào giai đoạn cam go và ác liệt.

Tháng 1 năm 1967, chia tay gia đình và người thân, đồng chí Nguyễn Văn Thới đã chính thức trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau một thời gian huấn luyện, đồng chí cùng đơn vị hành quân vào chiến trường miền Nam và sau đó được phân công về Đại đội 3, Tiểu đoàn 481 là Tiểu đoàn đặc công của Thị đội Phan Thiết, thuộc Tỉnh đội Bình Thuận. Cùng với đơn vị, đồng chí đã tham gia hàng trăm trận chiến đấu lớn nhỏ với nhiều chiến công hiển hách và trong một trận chiến đấu cùng với đơn vị chống trả sự tấn công của quân Mỹ - Ngụy, đồng chí đã chiến đấu kiên cường và anh dũng hy sinh vào ngày 12 tháng 8 năm 1971 khi mới tròn 23 tuổi đời.

Sau khi hy sinh, thi hài của đồng chí được đơn vị an táng và sau đó được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận cũ.

Với những thành tích trong rèn luyện và chiến đấu, đồng chí được phong quân hàm Trung sĩ và giữ chức Trung đội phó. Đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam, được Quân đội tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba và nhiều giấy khen, bằng khen của đơn vị.

Xã Yên Đồng được thành lập tháng 7 năm 2025 trên cơ sở hợp nhất các xã Yên Khang, Yên Trị và Yên Đồng. Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc có rất nhiều thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ và đã có 721 người con anh dũng hy sinh, cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước.

Mặc dù còn những khó khăn nhất định, nhưng các đối tượng chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh, đặc biệt thân nhân các gia đình liệt sĩ luôn nhận được sự chăm lo, thăm hỏi, động viên của Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể và bà con nhân dân trong xã và cộng đồng dân cư.

Thời gian qua, thể theo nguyện vọng của gia đình, Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh cùng với Câu lạc bộ Đội xe hỗ trợ GĐLS tỉnh Ninh Bình và Nhà xe Lê Thanh An hỗ trợ chuyến xe 0 đồng đưa hài cốt liệt sĩ từ Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận về Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Khang.

*Trước đó, ngày 24/11, Đảng ủy, chính quyền xã Phú Sơn đã tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lã Trọng Loan từ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Văn Phong.

Liệt sĩ Lã Trọng Loan, sinh năm 1953, quê quán thôn Yên Vệ, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (cũ) hy sinh ngày 7/7/1972.

Tại buổi lễ, các đại biểu và bà con nhân dân thắp nén hương thơm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, của gia đình liệt sỹ, thiết thực chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) và hưởng ứng“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.