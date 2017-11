Thêm hai bảo mẫu Mầm Xanh trình diện công an

Sau khi công an bắt tạm giam chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh, đến nay đã có thêm 2 bảo mẫu xuất hiện trong clip hành hạ đánh đập trẻ đến công an trình diện, lấy lời khai.

Ngày 30/11, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, hiện công an đang tiếp tục làm việc lấy lời khai của hai bảo mẫu trong vụ bạo hành xảy ra tại cơ sở (quận 12, TPHCM).

Cụ thể, bảo mẫu Nguyễn Thị Đào (23 tuổi, Đồng Nai) đã đến Công an phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM) trình diện. Ngoài ra, Công an quận 12 đã triệu tập Phạm Như Quỳnh (18 tuổi, trú huyện Hóc Môn) để lấy lời khai làm rõ vụ bạo hành tại cơ sở mầm non Mầm Xanh.

Trước đó, ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh, quận 12, TPHCM) về tội “Hành hạ người khác”.

Tại Công an quận 12, bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh) thừa nhận có hành vi dùng tay chân, vá múc canh, can nhựa,…để hành hạ, đánh đạp các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi tại trường.

Bà Linh cho rằng do các bé hiếu động nên giáo viên và bà có đánh các em để dằn mặt.

Vụ việc này được báo chí phản ánh, khi nhiều trẻ tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM) bị bảo mẫu đánh đập, hành hạ dã man trong lớp học gây bức xúc cho nhiều người.

Văn Minh