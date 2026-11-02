Thêm giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh

Đại biểu và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Trường đại học Văn Hiến. (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Trong bối cảnh giáo dục đại học chú trọng phát triển năng lực người học, việc đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ theo hướng tăng cường khả năng vận dụng thực tiễn ngày càng trở nên cần thiết. Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, giảng viên trao đổi cơ sở lý luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp triển khai phương pháp Dạy học dựa trên nhiệm vụ (Task-Based Language Teaching) hiệu quả.

Các tham luận, ý kiến trình bày tại hội thảo lần này đều tập trung trao đổi giải pháp gắn kết nhu cầu người học, chuẩn đầu ra, hoạt động giảng dạy và đánh giá năng lực thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh trong giáo dục đại học.

Gắn kết nhu cầu người học với mục tiêu và chuẩn đầu ra

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Văn Hiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh gắn với yêu cầu thực tiễn.

Theo đó, đào tạo ngoại ngữ không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức ngôn ngữ mà cần giúp sinh viên phát triển khả năng vận dụng vào học tập, công việc và môi trường nghề nghiệp trong tương lai.

Đây cũng là cơ sở để giảng viên đổi mới tư duy thiết kế học phần, lấy người học làm trung tâm và nâng cao chất lượng đào tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Văn Hiến phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Từ định hướng này, hội thảo tập trung làm rõ vai trò của phương pháp dạy học dựa trên nhiệm vụ trong việc tổ chức các chương trình học tập có mục đích cụ thể, tạo điều kiện để sinh viên phát triển năng lực giao tiếp, tương tác và giải quyết vấn đề bằng tiếng Anh.

Đồng thời, việc phân tích nhu cầu người học được xác định là bước quan trọng để xây dựng mục tiêu, lựa chọn học liệu, thiết kế hoạt động giảng dạy và đánh giá phù hợp với chuẩn đầu ra.

Việc chuyển trọng tâm từ tiếp nhận kiến thức sang thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường tính chủ động của người học.

Khi được đặt vào những tình huống đòi hỏi vận dụng ngôn ngữ để giải quyết vấn đề, sinh viên có thêm cơ hội phát triển năng lực giao tiếp, khả năng phối hợp và tư duy phản biện. Đồng thời, hệ thống đánh giá dựa trên tiêu chí rõ ràng giúp giảng viên theo dõi tiến độ, nhận diện những điểm cần cải thiện và điều chỉnh hoạt động giảng dạy phù hợp.

Đưa nhiệm vụ thực tiễn vào thiết kế học phần

Các nội dung trao đổi tại hội thảo tập trung vào khả năng vận dụng phương pháp Dạy học dựa trên nhiệm vụ trong nhiều lĩnh vực đào tạo.

Với tiếng Anh thương mại, nhiệm vụ học tập có thể gắn với đàm phán, giao tiếp khách hàng, viết thư điện tử và thuyết trình.

Trong đào tạo giáo viên tiếng Anh, sinh viên được định hướng thực hành thiết kế giáo án, tổ chức hoạt động lớp học và xây dựng công cụ đánh giá. Đối với các học phần biên-phiên dịch, việc kết nối chuẩn đầu ra với nhiệm vụ thực hành và tiêu chí đánh giá cụ thể giúp xác định rõ năng lực thực hiện của người học.

Bên cạnh đó, hội thảo còn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ giữa mục tiêu đào tạo, nội dung học tập, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả.

Việc xây dựng các nhiệm vụ sát với bối cảnh thực tế không chỉ tăng tính chủ động của sinh viên mà còn giúp giảng viên theo dõi tiến độ, nhận diện những hạn chế và điều chỉnh hoạt động giảng dạy phù hợp.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, Trường đại học Văn Hiến trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Thông qua các nội dung trao đổi, hội thảo tạo điều kiện để chuyên gia và giảng viên chia sẻ kinh nghiệm triển khai dạy học tiếng Anh theo định hướng nhiệm vụ, thảo luận những thuận lợi và thách thức trong quá trình thiết kế học phần, lựa chọn học liệu, xây dựng công cụ đánh giá và phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên.

Hội thảo cũng góp phần thúc đẩy kết nối chuyên môn giữa đội ngũ giảng viên tiếng Anh tại các trường đại học, mở rộng cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận những giải pháp đổi mới giáo dục ngoại ngữ theo hướng thực tiễn, lấy người học làm trung tâm.

Giáo sư Craig Lambert, Đại học Curtin (Australia) trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Với hội thảo lần này, Trường đại học Văn Hiến tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với hoạt động trao đổi học thuật, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo.

Những vấn đề được thảo luận tại hội thảo là cơ sở tham khảo hữu ích cho quá trình thiết kế và triển khai các học phần tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực, góp phần nâng cao khả năng vận dụng kiến thức của người học và đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của môi trường nghề nghiệp.