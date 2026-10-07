Thêm gần 1.000 tỷ đồng rót vào PNJ

Kết phiên giao dịch hôm nay 7-10, PNJ tiếp tục giảm sâu, xuống còn 18.900 đồng/cổ phiếu, mức giá thấp nhất của mã này kể từ đầu năm 2020 đến nay. Việc giá cổ phiếu giảm sâu đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy, đưa PNJ trở thành mã có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường.

Cụ thể, có tới 51,8 triệu cổ phiếu PNJ được sang tay trong phiên, tương đương tổng giá trị giao dịch đạt 992 tỷ đồng. Như vậy, chỉ riêng trong phiên hôm nay, dòng tiền đổ vào PNJ đã lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Trong khi nhà đầu tư trong nước đẩy mạnh mua vào, khối ngoại tiếp tục là lực lượng bán ra đáng kể tại PNJ với 29,3 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, cũng có 8,3 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua vào, cho thấy một bộ phận dòng tiền ngoại đã bắt đầu quay lại gom hàng khi thị giá giảm sâu.

Trên thị trường chung, dù nhận được lực đỡ từ một số cổ phiếu lớn như GVR, MSN và BSR, VN Index vẫn chịu sức ép đáng kể từ 2 mã trụ VIC và VHM. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 150 mã tăng và 151 mã giảm, nhưng chỉ số vẫn giảm 5,7 điểm, xuống còn 1.753 điểm.

Thanh khoản thị trường cũng giảm so với phiên trước, với 597,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương tổng giá trị giao dịch đạt 15.226 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HoSE lên 11 phiên liên tiếp. Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 911 tỷ đồng. Ngoài PNJ, các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh còn có TCB, HDB, FPT, VIX và MSB.