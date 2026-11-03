Thêm dư địa hợp tác tài chính Việt - Nga

Khu lõi Trung tâm Tài chính quốc tế tại bán đảo Thủ Thiêm. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, bài viết nhận định nhu cầu xây dựng VIFC xuất phát từ yêu cầu huy động nguồn lực phục vụ phát triển hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và kinh tế số. Trong 9 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 50,36 tỷ USD. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính Việt Nam cần khoảng 25 tỷ USD mỗi năm để phát triển bền vững, trong đó khu vực tư nhân và thị trường vốn giữ vai trò quan trọng.

VIFC được tổ chức theo mô hình thống nhất tại hai địa bàn, với những định hướng phát triển bổ trợ cho nhau. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào thị trường vốn, quỹ đầu tư, quản lý tài sản, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, tài trợ thương mại và hạ tầng. Trong khi đó, Đà Nẵng hướng tới phát triển công nghệ tài chính (fintech), thanh toán số, mã hóa tài sản và các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Trung tâm được áp dụng một số cơ chế ưu đãi về thuế, ngoại hối và thu hút nhân lực quốc tế. Theo bài viết, các dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực ưu đãi có thể được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong tối đa 9 năm tiếp theo. Một số giao dịch bằng ngoại tệ cũng được thực hiện theo cơ chế riêng.

Đối với Nga, Geofor Analytics cho rằng VIFC có thể bổ sung kênh hợp tác tài chính bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như thương mại, năng lượng và công nghiệp. Kim ngạch thương mại Việt – Nga năm 2025 đạt 4,77 tỷ USD, tăng 4%. Hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp hai nước kéo theo nhu cầu về thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng, bảo hiểm vận tải và tài trợ thương mại – những dịch vụ mà các tổ chức tài chính tại VIFC có thể cung cấp nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý và thương mại.

Trong lĩnh vực năng lượng, các dự án dầu khí và hợp tác xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có thể tạo thêm nhu cầu về tài trợ đầu tư, bảo hiểm rủi ro và vốn lưu động cho nhà thầu, nhà cung cấp thiết bị. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Nga có thế mạnh về ngân hàng số, giải pháp thanh toán, phần mềm quản trị rủi ro và an toàn thông tin có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác Việt Nam, nhất là tại Đà Nẵng.

Bài viết nhận định triển vọng của VIFC phụ thuộc vào khả năng thu hút các tổ chức tài chính quốc tế, hình thành dòng giao dịch thường xuyên, phát triển thị trường vốn có thanh khoản và bảo đảm hiệu quả giải quyết tranh chấp. Nếu đáp ứng được những điều kiện này, VIFC có thể trở thành một kênh bổ trợ quan trọng, mở rộng hợp tác kinh tế Việt – Nga trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, công nghiệp và công nghệ.